Il Manchester United rimuove CR7, rimosso il murales

Il rapporto tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo è ormai insanabile, in mattinata infatti i Red Devils hanno rimosso il murales con l’immagine del fenomeno portoghese fuori dal proprio stadio.



La clamorosa intervista rilasciata in questi giorni da Cristiano Ronaldo ha portato inevitabili conseguenze nel suo rapporto con il Manchester United.

Il club inglese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta al portoghese ma ha immediatamente fatto rimuovere il murales che raffigurava il cinque volte pallone d’oro fuori dall‘Old Trafford.

La sensazione è che difficilmente nel 2023 rivedremo CR7 giocare in maglia rossa, dopo il mondiale Jorge Mendes dovrà essere bravo a valutare nuove proposte per dare al suo assistito la possibilità di tornare ad essere felice e disputare un’ultima stagione ai massimi livelli prima dell’inevitabile ritiro.

Ronaldo questa sera non scenderà in campo nell’amichevole del suo Portogallo contro la Nigeria, l’ex Juventus infatti ha avuto un problema gastrico nella giornata di ieri e non è stato convocato per la sfida.

Parole pesanti quelle rilasciate dal fenomeno portoghese in questi giorni, parole che hanno portato inevitabili conseguenze nel suo rapporto con il Manchester United.

In mattinata il club inglese ha provveduto a far rimuovere da fuori lo stadio l’immagine che raffigurava il campione di Funchal.

Dopo aver sparato a zero sulla società inglese Ronaldo è volato in ritiro con la propria nazionale preparandosi a disputare l’ultimo mondiale della carriera con un grosso punto interrogativo sul suo futuro.

Non sappiamo infatti quale sarà il destino del cinque volte pallone d’oro ma sappiamo con certezza che difficilmente lo rivedremo indossare la maglia del Manchester United.

Il portoghese si è sentito tradito dal punto di vista umano dalla società inglese, ora i Red Devils sono pronti a metterlo fuori squadra e ripartire dai nuovi giovani presenti in rosa.

Il lavoro di Jorge Mendes sarà durissimo, ad oggi infatti sembra difficile trovare un club disposto a garantire ancora uno stipendio da top player ad un calciatore che seppur straordinario a febbraio compirà 38 anni.

Più probabile ad oggi pensare ad una destinazione fuori dai confini europei con CR7 che potrebbe concludere la propria carriera in America prima di tornare in Europa con panni diversi da quelli del calciatore.

Dopo il mondiale ne sapremo di più, oggi intanto si è ufficialmente conclusa l’avventura di Ronaldo al Manchester United.