Meghan Markle, l’accordo segreto con Re Carlo III: il retroscena

Meghan Markle, spunta l’accordo segreto con Re Carlo III. Nessuno sapeva di questo retroscena: oggi tutto il mondo scopre qualcosa di incredibile.

Meghan Markle e il Re Carlo III legati da un accordo segreto. Ecco il retroscena che vi lascerà di sasso e che viene fuori solo ora, dopo anni dall’ingresso della ex attrice americana nella Royal Family.

Meghan Markle, Duchessa degli scandali

Cosa ne sarebbe della Royal Family senza gli scandali di Meghan Markle e del consorte, il principe Harry? D’altronde sono proprio loro che tengono in piedi la monarchia inglese pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza dal Regno Unito.

Nel 2020, la coppia ha deciso di allontanarsi dalla famiglia reale diventando indipendente e di cominciare una nuova vita in America, la stessa nazione nella quale è nata e cresciuta la bella Meghan e che oggi ospita anche i loro due figli, Archie e Lilibet.

Diciamo pure che, a differenza di Kate, la Markle non è la cognata né la nuora più apprezzata a palazzo reale. Tante le discussioni, raccontano fonti vicine alla famiglia Windsor, che la ex attrice avrebbe avuto con gli altri componenti del casato britannico.

Eppure, sebbene si dica che non sia mai stata legata da un buon rapporto con l’ex Principe Carlo, oggi viene fuori un retroscena inatteso che fa luce su una vicenda misteriosa: Meghan e Carlo legati da un accordo segreto. Che cosa prevede? Ve lo sveliamo.

Salta fuori l’accordo segreto tra il Re e la Duchessa del Sussex

Re Carlo III e Meghan Markle legati da un accordo segreto? Pare proprio di sì. A svelarlo è l’esperto di gossip reali, Robert Hardman, che nel suo nuovo libro dal titolo “Queen of our times”, ha parlato non soltanto di alcune indiscrezioni relative alla Regina Elisabetta di cui nessuno ne era a conoscenza, ma anche di un accordo segreto suggellato da Meghan e Carlo qualche tempo fa.

Tutto comincia nel 2018, qualche giorno prima che la ex attrice americana convolasse a nozze con il principe Harry. Lo sappiamo tutti: Meghan è cresciuta in una famiglia un po’ particolare e ha un rapporto disastroso con il padre che non è stato invitato nemmeno al suo matrimonio.

La bontà di Re Carlo però è tanta, così come la sua clemenza. Dispiacendosi per la futura nuora, il nuovo monarca di Inghilterra, stando a quanto racconta l’esperto reale, si offrì volontariamente di accompagnare Meghan all’altare.

La futura Duchessa del Sussex accettò l’invito chiedendo però a Carlo il rispetto di una condizione: il sovrano l’avrebbe tenuta a braccetto solo per metà della navata, l’altra l’avrebbe percorsa da sola per testimoniare a tutta l’Inghilterra e al mondo che lei può andare avanti anche da sola e che tutto ciò che ha, tutto ciò che ha ottenuto, tutto quello che è stato in grado di costruire, lo deve solo e soltanto a sé stessa e a nessun altro.

Carlo avrebbe accettato l’accordo di Meghan e così lei, bellissima il giorno delle sue nozze, ha percorso metà navata accompagnata da Carlo. Al tempo, i rapporti tra Meghan e Charles erano piuttosto tranquilli.

Royal Family in crisi: è guerra tra suocero e nuora

Lui era felicissimo che anche il suo secondogenito si fosse finalmente accasato ed era contento anche di accogliere una nuova personalità eclettica e frizzanti come Meghan, nella famiglia reale.

Tuttavia, due anni dopo, la decisione di abbandonare tutto e tutti ha rappresentato una grande delusione per Carlo che da quel momento ha alzato un muro non soltanto nei confronti della nuora ma anche nei confronti del figlio.

A quanto pare, Harry e Meghan sarebbero davvero ai ferri corti con Carlo e gli altri membri della Royal Family tanto che quest’anno avrebbero deciso di non trascorrere il Natale con Camilla, Carlo, William e Kate ma di rimanere da soli, in California, a festeggiare con i loro amici.