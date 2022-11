Luis Alberto-Lazio, aria di addio

Dopo essere stato vicino al Siviglia in estate Luis Alberto potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mercato di gennaio, il suo ciclo alla Lazio infatti sembra ormai concluso ed il procuratore dello spagnolo non ha nascosto la delusione del calciatore per questo avvio di stagione molto complicato.



Con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Maurizio Sarri la Lazio ha cambiato modulo ed obiettivi, il giocatore maggiormente penalizzato dal cambio di guida tecnica è stato senza dubbio Luis Alberto.

Il numero 10 infatti era uno dei pupilli dell’attuale tecnico nerazzurro e con il suo addio si è ritrovato improvvisamente fuori dai piani tattici biancocelesti.

In questo inizio di stagione lo spagnolo è stato usato con il contagocce e dal suo procuratore sono arrivati evidenti segnali di insoddisfazione, a gennaio potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato con Luis Alberto che potrebbe decidere di tornare in Spagna per proseguire la propria carriera.

Luis Alberto, addio alla Lazio già a gennaio? L’agente non lo esclude: “I cicli possono finire” 🛑https://t.co/xZQEkgraot — GOAL Italia (@GoalItalia) November 18, 2022

Luis Aberto-Lazio, il ciclo sembra definitivamente concluso

La prova evidente dell’esclusione di Luis Alberto nei piani tattici della Lazio è avvenuta nell’ultima giornata prima della sosta dei mondiali: Sarri infatti senza Immobile e Zaccagni ha deciso di andare all‘Allianz Stadium senza Luis Alberto, entrato soltanto a 20 minuti dalla fine con il risultato già fissato sul 2-0 per i bianconeri.

Il calciatore spagnolo ha già dimostrato in passato di essere fragile dal punto di vista psicologico e di aver bisogno di un allenatore capace di mostrargli continuamente la propria fiducia.

Inzaghi era stato bravo a ridare al numero 10 entusiasmo e sicurezze, fattori che con l’arrivo di Sarri il trequartista laziale non è più riuscito a ritrovare.

Il procuratore del fantasista ha parlato di rapporto difficile con la Lazio aprendo chiaramente all’eventualità di un addio dalla capitale già nel mercato di gennaio.

In estate il Siviglia aveva mostrato grande interesse verso il giocatore, poi però Lotito aveva deciso di rifiutare la proposta e di dare un’altra chance a questo matrimonio.

Le scelte di Sarri ormai sembrano chiare e ben definite, in questa Lazio al momento pare non esserci più spazio per Luis Alberto ed il calciatore potrebbe definitivamente decidere di cambiare aria e tornare in Spagna.

In questi mesi di stop lo spagnolo valuterà le possibili destinazioni con il suo procuratore, difficile immaginare una sua permanenza a Roma nel prossimo 2023.