Meghan Markle fa le valigie? L’oscuro segreto salta fuori: Harry ha sgamato tutto | Che vergogna

Anche se Harry e Meghan Markle sono tornati in California con i loro figli, non si placano i rumors su di loro. Vediamo cosa è trapelato ora.

Stavolta ad alimentare il gossip è stato Thomas Markle Jr. il fratellastro di Meghan Markle.

Che Meghan Markle sia pronta a fare fagotto?

Harry e sua moglie Meghan Markle hanno partecipato al Giubileo di Platino della Regina con una visita in sordina. La coppia, infatti, insieme ai loro figli, ha deciso di andare via prima proprio perché non è stata considerata come avrebbero voluto.

Ha destato scalpore, ad esempio, il fatto che la Regina Elisabetta non ha permesso al fotografo ufficiale, assoldato proprio da Harry e Meghan, di immortalare il primo incontro con la nipotina di un anno Lilibeth Diana.

Un’altra cosa che ha lasciato molto discutere è stata che l’unico colloquio tra Harry ed il fratello William sia durato un totale di 15 minuti. Recentemente, inoltre, è trapelata la voce che la Regina voglia insabbiare tutte le accuse di razzismo nei confronti di Meghan Markle.

Cosa ha rivelato Thomas

A riportare le dichiarazioni di Thomas Markle Jr. fratellastro di Meghan Markle è stata una rivista tedesca Prima Woche. Il fratellastro della duchessa è stato un concorrente del Grande Fratello Vip versione australiana. In quella sede, ha rivelato diversi particolari succulenti per la stampa sulla sorellastra. In particolare, di come il suo primo matrimonio sia finito.

“Al suo primo marito ha messo i piedi in testa e poi lo ha scaricato”

ha affermato Thomas e ha continuato dicendo che il prossimo a passare per le grinfie della sorella, probabilmente, sarà proprio Harry. Il primo matrimonio della duchessa durò soltanto 23 mesi ovvero, dal settembre del 2011 all’agosto del 2013. Una fine decretata, secondo lei, da differenze inconciliabili che, però, la coppia non spiegò mai.

Una partecipazione al Gf Vip Australia quella di Thomas basata proprio sulle battute al vetriolo nei confronti della coppia reale. Non si è risparmiato affatto anche quando ha dovuto dare un parere su Harry. Di lui, infatti, ha detto che Meghan Markle gli ha rovinato la vita.

Ha poi, lanciato una profezia: il loro matrimonio non durerà a lungo. Proprio come ha fatto con il primo marito, infatti, secondo il fratellastro, Meghan sarebbe pronta a fare le valigie da un momento all’altro e abbandonare Harry.

Vedremo se questa profezia si avvererà presto oppure il principe saprà tenere testa a sua moglie.