Medvedev, ritorno con vittoria nel 250 di Los Cabos

Dopo aver dovuto rinunciare all’appuntamento di Wimbledon, Daniil Medvedev è tornato a vincere e convincere nel torneo ATP 250 di Los Cabos dove con un netto 6/4,6/3 ha regolato l’australiano Rinki Hijikata



Non scendeva in campo dal 23 giugno il numero 1 del mondo Daniil Medvedev e, dopo essere stato costretto a saltare Wimbledon per l’esclusione degli atleti russi, è tornato a vincere sull’amato cemento.

Medvedev ha ora l’obiettivo di chiudere un 2022, contraddistinto da grandi difficoltà, disputando uno US Open all’altezza del suo talento.

Il russo a New York difenderà il titolo vinto lo scorso anno contro Novak Djokovic provando a riscattarsi dopo aver clamorosamente perso a Melbourne facendosi rimontare due set da Rafael Nadal.

La classifica ATP si chiuderà, a meno di clamorosi risultati, con lo spagnolo in testa alla classifica al termine di un’annata strepitosa per il mancino di Manacor.

Medvedev supera Hijikata

Nel torneo di Los Cabos, Daniil Medvedev ha mostrato una buonissima condizione fisica riuscendo a raggiungere senza troppi problemi i quarti di finale superando l’australiano Hijikata in due set.

Il gioco del tennista russo si sta dimostrando ancora una volta devastante sulla superficie veloce con Medvedev che partirà come favorito assoluto nella stagione sul cemento americano.

Netto il 6/4,6/3 con il quale il numero uno del mondo ha superato l’australiano garantendosi la possibilità di gicoarsi un posto in semifinale nella sfida contro il lituano Berankis.

Medvedev, al termine della partita, ha affermato di sentirsi in piena forma, facendo i complimenti a Nadal per la stagione disputata ed anticipando il sorpasso in classifica ATP da parte dello spagnolo.

A Los Cabos ha superato il turno anche Felix Auger-Aliassime che in due set ha spezzato i sogni del padrone di casa Alex Hernandez, bene anche Cameron Norrie che ha dominato il proprio match contro Taipei Chun Hsin Tseng (6/3,6/0).

Medvedev, lo US Open si avvicina

A Flushing Meadows il tennista russo avrà il duro compito di difendere il titolo dall’assalto di Rafael Nadal e Matteo Berrettini con Djokovic che probabilmente dovrà rinunciare al torneo in seguito alla scelta di non sottoporsi alla vaccinazione da Covid-19.

Il russo proverà a bissare il successo dello scorso anno dimostrando ancora una volta di essere il migliore sulla superficie veloce.

Tanta attesa anche per il nostro Matteo Berrettini che, dopo un’altra annata molto sfortunata, è pronto a dare battaglia per cercare di vincere il suo primo titolo del Grand Slam.