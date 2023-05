Medici britannici pronti a trasferirsi in Australia

By

L’Australia ha pubblicato un annuncio di lavoro molto allentante e rivolto ai giovani medici britannici. Qualora l’annuncio sia preso in considerazione per la Gran Bretagna sarebbe un problema, metterebbe in affanno ulteriormente il sistema sanitario della nazione.

Ha fatto scalpore l’annuncio fatto dal Blugibbon Medical Recruitment australiano che propone ai giovani medici un guadagno di circa 130mila sterline l’anno e circa 20 giorni di riposo al mese.

I giovani medici della Gran Bretagna vogliono trasferirsi in Australia

Dall’Australia arrivano annunci di lavoro che sembrano attirare l’attenzione dei giovani medici britannici.

Le offerte sono estremamente vantaggiose e qualora i giovani medici britannici dovessero scegliere di rispondere agli annunci allora il sistema sanitario inglese andrebbe ancora di più in affanno.

Uno degli annunci che ha suscitato scalpore è quello che ha pubblicato il Blugibbon Medical Recruitment australiano che ha pubblicato un annuncio di lavoro per medici che prevede un guadagno di circa 130mila sterline l’anno e ben 20 giorni di riposo al mese.

Questo annuncio è stato ripubblicato anche sul sito web del British Medical Journal, conosciuto con l’acronimo BMJ. L’annuncio pubblicato è molto chiaro, in Australia si è alla ricerca di medici che abbiano esperienza in pronto soccorso.

Per ogni turno di lavoro svolto si offre mille sterline e si richiede di eseguire non più di 10 turni in un mese.

Inoltre ai medici sarà offerto un appartamento completamente ammobiliato e con due stanze da letto, un’auto e anche un bonus che può raggiungere 10mila sterline dopo un anno di lavoro.

L’annuncio rende anche noto che lo stipendio offerto ai candidati che saranno prescelti rientrerà nel 5% dei migliori guadagni australiani.

L’annuncio arriva in un momento molto particolare, proprio nei giorni scorsi migliaia di giovani medici del servizio sanitario del Regno Unito hanno scioperato per rivendicare il ripristino della retribuzioni.

Già molti medici hanno scelto di abbandonare la madrepatria per andare a lavorare all’estero ottenendo un lavoro migliore sia nelle condizioni che nella retribuzione.

L’offerta di lavoro per le coppie di medici o amici

L’offerta di lavoro è rivolta a coppie di medici oppure a due amici che hanno lavorato nel settore almeno per quattro anni, e che hanno lavorato all’interno dei pronto soccorsi.

Ovviamente i candidati devono aver ottenuto la laurea in medicina e i lavori svolti devono essere stati effettuati tutti post laurea.

Il lavoro richiede cinque turni notturni che siano consecutivi da eseguire solamente per due volte al mese, lasciando perciò libere tutte le altre giornate.

Tempo libero che i medici potranno utilizzare a loro piacimento per viaggiare, visitare la città e fare le attività che più amano.

Secondo Adam Kay, ex medico, l’annuncio può sembrare molto allettante soprattutto per i medici che sono stanchi della sanità della Gran Bretagna e ha anche aggiunto che l’annuncio è “deprimente”.

L’ex medico ha poi esortato il governo a prendere seri provvedimenti per poter risolvere i problemi di retribuzione legati ai nuovi medici e ai giovani medici del Regno Unito per evitare di perderli.

Ovviamente se i medici britannici si recano all’estero si allevierebbe la pressione sul sistema sanitario britannico ma a lungo andare si otterrebbe una carenza di medici a lungo termine che comprometterebbe l’intero sistema creando delle carenze difficilmente colmabili.