Amici, avete mai visto la bellissima mamma della ballerina Maddalena? Lo scatto

Amici, avete mai visto la bellissima mamma della ballerina Maddalena Svevi? Affascinante proprio come la sua splendida figlia. Ecco che cosa sappiamo sul suo conto.

Maddalena Svevi è una delle concorrenti più amate dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi. Avete mai visto la sua bellissima mamma? Ha un fascino incredibile, bella proprio come la apprezzatissima ballerina del talent. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla sua persona.

Amici, chi è Maddalena Svevi, la ballerina più amata del talent mariano

Arriva la finale di Amici 2023. Tra due puntate, il pubblico sceglierà il vincitore del talent mariano che anche in quest’anno un po’ particolare per la conduttrice, ha riscosso comunque un grande successo.

Tra gli allievi più apprezzati di questa edizione c’è sicuramente una ballerina che spicca per bellezza ma anche bravura: stiamo parlando di Maddalena Svevi. Bella, bionda, dal sorriso smagliante, ha solo 18 anni ma un’energia pazzesca. Grazie al suo talento potrebbe essere proprio lei la vincitrice del programma.

Sui social tantissimi credono che la affascinante genovese potrebbe alzare la coppa dei campioni. In ogni caso, anche se non sarà lei la vincitrice del programma, tutti sono convinti che il futuro di Maddalena sarà brillante.

La ballerina riceverà sicuramente qualche contratto o proposta lavorativa interessante che le aprirà le porte nel mondo della danza.

Maddalena fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Quest’ultimo, il suo maestro di danza, ha sempre creduto nelle potenzialità di questa giovane donna che avrà sicuramente un futuro brillante nel mondo della danza.

Maddalena è sempre stata sostenuta nel suo sogno dalla famiglia, in particolare dalla mamma. A questo proposito, l’avete mai vista la splendida genitrice della Svevi? È bella proprio come la figlia.

Chi è la bellissima madre della danzatrice

Maddalena Svevi potrebbe essere la vincitrice di Amici 2023. I sondaggi la danno come una delle concorrenti preferite dal pubblico. Tutto però è ancora da vedere, bisogna attendere qualche altra puntata prima di scoprire il nuovo vincitore di Amici 2023.

Sicuramente Maddalena Svevi sarà ricordata però per la sua bravura e il suo talento che non passeranno inosservati nel mondo dello spettacolo. Il pubblico si aspetta che, se anche Maddalena non dovesse vincere il talent, riceverà proposte di lavoro o contratti che le consentiranno di crescere ancor di più nel mondo della danza.

È giovanissima Maddalena Svevi che ha da poco compiuto 18 anni. Se ha avuto la forza e il coraggio di credere nei suoi sogni è grazie anche al sostegno della sua splendida mamma.

Voi l’avete mai vista? È bella proprio come la figlia. Stiamo parlando di Paola Ghiglione che a dire il vero è molto riservata. Le poche informazioni che sappiamo sul conto di questa donna sono quelle che ha dato Maddalena nel corso dei vari daytime di Amici.

La ballerina ha confidato alle telecamere di aver avuto un rapporto complicato, durante l’adolescenza, con la mamma soprattutto a seguito della separazione dei genitori. Non ha mai messo però in dubbio né in discussione il bene della genitrice che ancora tutt’oggi continua ad essere fortemente orgogliosa della figlia.

Proprio Paola Ghiglione si è espressa di recente su una questione che ha coinvolto Maddalena. Qualche ora fa, è uscita fuori la notizia che due allievi di Amici avrebbero contratto il Covid.

I nomi fatti da Dagospia sono per l’appunto quello di Maddalena e Mattia Zenzola. Paola Ghiglione ha preso la parola affermando che si tratta di una fake news.

La donna ha dichiarato di aver parlato con la figlia la quale si è detta stanca ma molto felice di continuare la sua esperienza ad Amici. Non abbiamo molte altre notizie sul conto della mamma di Maddalena, spunta però uno scatto che esprime tutta la dolcezza di mamma e figlia.

Ma quanto sono belle Maddalena e sua mamma?? #amici pic.twitter.com/9nVHrXOXID — Ginevra (@Ginevracasalin) May 5, 2023

In una foto che ha fatto il giro del web, si vede una piccola Maddalena tra le braccia rassicuranti della sua mamma. Entrambi bionde e belle, si somigliano tantissimo. Anche se non possono vedere i loro familiari, il programma va incontro agli allievi.

Maddalena per esempio, ha espresso numerose volte il desiderio di parlare con la sua mamma soprattutto in momenti di crisi. La redazione e Maria De Filippi l’hanno ovviamente accontentata.