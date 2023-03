Mediaset, sospesa la conduzione di un programma di punta: chi non vedremo più

Mediaset, programma di punta della rete perde il suo volto noto. Ecco chi abbandona la conduzione. Gli italiani tra pochissimo tempo dovranno fare a meno della sua compagnia.

Mediaset, cambia tutto: volto noto lascia la conduzione di un famoso programma

I telespettatori, soprattutto quelli affezionati a Mediaset, sono abituati alle continue variazioni che talvolta la rete si ritrova costretta a mettere in atto.

Lo abbiamo visto proprio di recente, quando a seguito della morte di Maurizio Costanzo, i dirigenti Mediaset hanno deciso di stravolgere la programmazione, anche se per solo 7 giorni.

Ad ogni nuova stagione televisiva, poi ci sono spesso novità, talvolta preannunciate per tempo, che informano il pubblico di cambiamenti circa programmi e/o protagonisti degli stessi che spesso destabilizzano il pubblico fedele.

A questo proposito, siamo sicuri che non tutti saranno felici di apprendere questa notizia che ormai pare essere piuttosto certa. Un volto noto e molto amato di Mediaset, è pronto a lasciare la conduzione di uno dei programmi di punta della rete. Ecco a chi dobbiamo prepararci a dire addio.

Chi è la star di Canale 5 che si prepara a salutare il suo pubblico

Brutte notizie per i telespettatori fedeli di Mediaset. Un volto noto della famosa rete, lascia la conduzione di un programma di grande successo. La persona di cui gli italiani dovranno imparare a fare a meno è Federica Panicucci che ha deciso di lasciare il timone di Mattino 5 nelle mani del suo collega, Francesco Vecchi.

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Da ormai tanti anni, la bella e professionale Federica Panicucci entra nelle case degli italiani, tutte le mattine, con la sua trasmissione di attualità, gossip e spettacolo.

Come mai arriva una decisione del genere? Problemi in vista tra la conduttrice e i piani di Mediaset? A quanto pare, nulla di tutto questo. Sembra che sia stata la stessa Panicucci a decidere di voler abbandonare la conduzione di Mattino 5 per iniziare a lavorare ad un nuovo e interessante progetto professionale del quale sappiamo anche il nome.

Come ha ormai svelato anche la pubblicità trasmessa sui canali Mediaset, Federica sarà la nuova conduttrice di “Back to school”. Questo programma che andrà in onda in prima serata a partire dal 5 aprile, lo scorso anno è stato condotto da Nicola Savino che non ha ricevuto, per ora, un rinnovo di contratto con Mediaset.

La bella conduttrice sarà dunque il volto noto di questo programma che già nella passata edizione ha riscosso molto successo, raccogliendo consensi positivi da parte del pubblico. La Panicucci passerà dunque dall’essere il volto noto di Canale 5 ad essere quello “semi nuovo ” di Italia 1.

Ricordiamo che già in passato l’affascinante Federica ha militato su questo canale. Dove l’abbiamo vista? Al timone di varie edizioni del Festivalbar, del programma Comedy Club e ancora come star de La pupa e il secchione.

Nessuna comunicazione ancora ufficiale è arrivata da parte della conduttrice. Il suo affezionatissimo pubblico si aspetta però da lei un saluto d’addio come è nel suo stile: sobrio e rispettoso.

Che cosa ne sarà invece di Mattino 5? Federica Panicucci, come ricorderanno in tanti, sostituì Barbara D’Urso nel lontano 2009 prendendo le redini di questa trasmissione. Sono trascorsi dunque già 14 anni da quando Federica è divenuta il volto familiare di uno dei programmi di punta Mediaset.

Ora che lei non ci sarà più, è probabile che la conduzione di questa trasmissione passi in via esclusiva nelle mani di Francesco Vecchi. In molti tuttavia, credono che il professionale e apprezzatissimo giornalista, a partire dalla prossima stagione televisiva, avrà al suo fianco una nuova collega.

Inizia il toto nome: alcuni credono che potrebbe esserci un ritorno in grande stile, su Canale 5 di Emanuela Folliero o Simona Banchetti ma tutto è ancora da vedere. In mezzo a tutti questi rumors e gossip c’è però una certezza: la Panicucci non ha intenzione di abbandonare Mediaset, l’azienda con cui collabora ormai da oltre 30 anni.