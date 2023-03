Coppia trovata morta in casa, ipotesi di omicidio-suicidio

By

Una coppia è stata ritrovata morta all’interno dell’abitazione sita a Tuoro, sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L’ipotesi attualmente più gettonata dagli inquirenti è quella di omicidio-suicidio.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione da parte di un vicino, il quale ha notato il corpo dell’uomo in giardino. La donna invece, è stata ritrovata all’interno dell’abitazione.

Per questo gli inquirenti hanno ipotizzato l’omicidio-suicidio. L’uomo ha probabilmente ucciso la compagna, per poi impiccarsi in giardino.

L’omicidio-suicidio in psicologia

Il fenomeno dell’omicidio-suicidio, detto anche “doppia morte” consiste nel fatto che l’assassino, dopo aver compiuto il crimine, decide a sua volta di togliersi la vita.

Questo psicologicamente deriva dal fatto che compiendo l’omicidio, l’assassino si è auto-privato di “un oggetto primario di gratificazione”, per questo sente l’impulso di togliersi a sua volta la vita.

Ecco perché questo tragico scenario si verifica nella maggior parte dei casi in coppie disfunzionali, in cui la forte gelosia e il sentimento di possesso portano uno dei partner a compiere l’omicidio dell’altro. Per poi decidere di togliersi la vita.