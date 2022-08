MD, code interminabili in tutta Italia: costa soltanto 1 euro | Sta andando a ruba ovunque

By

Impossibile andare a fare la spesa al supermercato MD, le code alle casse sono interminabili per un prodotto che sta andando letteralmente a ruba.

Il supermercato MD è stato preso d’assalto per un nuovo prodotto che nessuno vuole lasciarsi sfuggire. Le code alle casse sono lunghissime e c’è parecchio fermento intorno a questa interessante novità.

MD, il discount famoso in tutta Italia

I supermercati MD sono diventati molto popolari in Italia, la pubblicità divertente ha come testimonial il proprietario della catena di supermercati accompagnato dalla presentatrice Antonella Clerici.

Lo slogan “buona spesa Italia” è un invito a comprare bene con un costo irrisorio, di questi tempi sicuramente ben accetto. Gli italiani fanno di tutto per risparmiare, ma questo non significa dover rinunciare alla qualità e al gusto soprattutto per quanto riguarda i prodotti freschi e del territorio.

Nelle ultimi ore è accaduto qualcosa di strano, infatti nelle casse dei supermercati MD in tutta Italia si sono formate delle code notevoli per un prodotto buonissimo che sta conquistando tutti al solo costo di un euro.

Il nuovo prodotto MD va a ruba

I supermercati MD – presenti sul territorio dagli anni novanta – hanno lanciato un prodotto innovativo su scala nazionale. Una sorta di esperimento che sembra essere ben riuscito. La novità in questi giorni ha dimostrato essere apprezzata dai consumatori, prendendo d’assalto supermercato e casse.

Un prodotto goloso che ha dato vita ad un passaparola immediato tanto che le vendite sono da subito triplicate. Una novità firmata MD che è riuscita ad attirare l’attenzione di un notevole numero di consumatori, incuriosendo tutti gli altri. La catena di supermercati si è trovata a dover rispondere ad una domanda inattesa: questo prodotto vince non solo per un prezzo di sicuro interesse, ma anche perché è genuino oltre che con caratteristiche ideali per il benessere di tutti.

I consumatori più attenti si ricorderanno i Soya Drink che sono andati a ruba, senza zuccheri aggiunti e con un gusto ottimo, ed è proprio con lo stesso concetto che MD ha lanciato una novità sottocosto e buonissima.

Il marchio Vivo Meglio è totalmente Made in Italy e ha già conquistato l’attenzione e il palato dei consumatori con le “Specialità di Beppe”. Queste confezioni gelato hanno un costo di soli 1,79 euro, con una offerta di gusti incredibili che vanno dal tartufo sino a quelli con pezzi di nocciole e gocce di cioccolato.

Per solleticare ancora di più le papille gustative, oggi ci sono i nuovi biscotti ai 5 cereali con aggiunta di cereali della stessa linea ad una offerta speciale di 1,25 euro per confezione.

Inutile dire che sono stati apprezzati subito da tutti i clienti del supermercato MD, per una colazione sana e golosa. Non solo, questi biscotti sono ottimi anche per una pausa mattutina o pomeridiana: il giusto mix di salute e gusto ideale per ogni tipo di palato.

La nuova proposta dei supermercati si accompagna al caffè, al cappuccino, al latte freddo e anche al tè e siamo sicuri che diventeranno un must have di ogni inizio mattinata. I cereali hanno tantissime proprietà, con un ottimo apporto di fibre per contrastare l’accumulo dei grassi e l’aumento del colesterolo.