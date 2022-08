Dove si nasconde il dado? Soltanto le menti più eccelse troveranno la soluzione finale

Un test apparentemente molto facile che metterà moltissime persone in difficoltà. La tua mente è abile o lenta?

La figura del dado è affascinante e millenaria, tanto da essere protagonista della storia e di alcuni episodi che non sono di certo passati inosservati. È inoltre il simbolo del gioco e dell’ignoto, con le sue facce che cambiano mostrando i suoi numeri che da uno si fermano sempre a sei marcati con i puntini.

La tradizione vuole che si faccia la somma delle facce opposte dando come risultato il 7, numero magico e particolare. Sono impiegati per tantissime tipologie di gioco e possono raggiungere valori diversi a seconda dell’attività.

Maneggiare un dado è anche un antistress naturale, con questa forma particolarmente affascinante che piace a tutti indistintamente. In questo test c’è un dado come protagonista e solo le menti aperte e attente potranno risolvere l’arcano in soli 3 secondi. Pronti a mettervi alla prova?

Riesci a trovare il dado tra topini e forme di formaggio?

Avete mai preso un dado in mano e lasciato scivolare lungo la superficie piana? È un movimento affascinante, che racchiude secoli di tradizione e storia. Il test di oggi è leggermente diverso, anche se il protagonista è proprio un dado.

Per mettere alla prova la mente e l’attenzione, vi chiediamo di osservare una immagine abbastanza caotica dove il giallo delle forme di formaggio con i buchi prevale insieme ai topini che mangiano indisturbati.

In realtà, individuare il dado non è così difficile ma ci sono persone che non riescono e si lasciano confondere dalle forme di gruviera di colore giallo intenso. Al contrario, le menti brillanti e veloce riusciranno a trovare il protagonista del test in soli 3 secondi.

Questo è un limite di tempo che mette sotto pressione e non lascia spazio per cercare, comprendere e poi arrivare alla risoluzione finale.

Se al termine dei velocissimi 3 secondi nessuno di voi è riuscito a trovare il dado camuffato in mezzo al formaggio, allora basterà leggere la soluzione e farsi una bella risata.

Volete un indizio? Provate a guardare sulla parte superiore della foto e in tre secondi cercate di individuare l’oggetto.

Test del dado: la soluzione finale

Se i tre secondi sono passati e del dado non c’è traccia, vi aiutiamo noi a scovarlo. Osservate bene la foto in alto a destra e noterete una forma quadrata: ecco il nostro dado mimetizzato perfettamente tra i formaggi e i topolini.

I più abili lo avranno trovato subito, considerando la sua forma completamente diversa e i puntini al posto dei buchi rotondi. I topolini hanno sicuramente messo sotto pressione e il giallo ha confuso le idee, ma siamo sicuri che alcuni di voi avranno trovato il dado in meno di 3 secondi.

Avete risolto il test entro il tempo indicato? Complimenti! In caso contrario è il momento di allenare la mente continuando a giocare con questi test, sino a quando non saranno facili da risolvere.