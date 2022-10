Mbappè-PSG, la rottura sembra ormai definitiva

Secondo l’Equipe la situazione tra Kylian Mbappè ed il Paris Saint-Germain è ormai definitivamente compromessa ed il fenomenale attaccante francese starebbe valutando la possibilità di lasciare il proprio club già durante la prossima sessione di calciomercato a gennaio



Il rapporto tra il numero 7 e la società sembra ormai definitivamente compromesso, le presunti discussioni con Messi e Neymar sembrano aver diviso a metà lo spogliatoio dei francesi ed il campione del mondo sta valutando l’ipotesi di lasciare il club.

Il rinnovo appena firmato è un caso unico della storia del calcio con Mbappè che percepisce addirittura 50 milioni di euro a stagione.

In caso di addio quindi però Mbappè, per evitare di pagare importanti penali, dovrà dimostrare che la società parigina non ha rispettato qualche clausola presente all’interno del contratto.

Nel caso in cui non riuscisse a dimostrare ciò, la cifra da pagare per la rescissione è di circa 20 milioni di euro, ovvero l’equivalente di circa 6 mesi di contratto del numero 7.



La sensazione è che tra il club ed il calciatore si sia creato un clima ormai insostenibile che sembra potersi risolvere soltanto con una netta separazione tra le parti.

Mbappè pensa all’addio, vicina la rottura con il PSG

Al momento poche però sono le società che potrebbero permettersi un investimento del genere, il Real Madrid è da anni ormai interessato a Mbappè e potrebbe decidere di ritornare prepotentemente sul classe ’98.

Per il momento il presidente dei parigini ha deciso di rimanere in silenzio per evitare di aumentare le polemiche in merito ad una situazione sicuramente delicata all’interno della società.

Il rapporto tra i tre fenomeni offensivi non è mai realmente sbocciato e il francese al momento pare essere il più penalizzato soprattutto per il fatto che lo spogliatoio sembra aver deciso di isolarlo.

A meno di colpi di scena clamorosi comunque il fenomeno francese dovrà sensibilmente diminuire le proprie pretese qualora decidesse di lasciare il PSG, ad oggi infatti nessun altro club sembra potergli offrire le garanzie e lo stipendio percepito sotto la Tour Eiffel.

Ora il numero 7 si concentrerà sul mondiale, vetrina che potrebbe permettergli di avere ancora più visibilità nella speranza di ottenere un’offerta importante già nel prossimo gennaio.

Qualcosa si è rotto nello spogliatoio parigino, al tecnico Galtier ora il duro compito di rimettere, almeno parzialmente, tutti i tasselli al proprio posto con l’obiettivo di puntare deciso alla Champions League.