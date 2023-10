I cosmetici erano prodotti con una molecola bandita dall’Unione Europea. Denunciate otto persone.

Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza.

Maxi sequestro di cosmetici a Castrovillari

Sono oltre 11mila i prodotti cosmetici sequestrati questa mattina a Castrovillari dagli uomini della Guardia di Finanza di Cosenza. Denunciate otto persone. I controlli sono partiti dalla filiera di distribuzione dei prodotti cosmetici, e hanno riguardato diversi esercizi commerciali. In particolare i prodotti make up conterrebbero una sostanza dannosa, denominata Lilial, che è stata bandita dall’Unione Europea dal primo marzo 2022, perché ritenuta cancerogena e tossica per la fertilità. Gli uomini della Giardia di Finanza hanno sequestrato bagnoschiuma, cosmetici e shampoo.

In alcuni casi, la sostanza dannosa bandita dall’Ue era stata camuffata con l’apposizione di una nuova etichetta che non riportava il nome nell’elenco degli ingredienti del prodotto.