Nella notte un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano. Il Seveso è esondato, mentre il lago di Como è tenuto sotto osservazione, perché rischia di straripare. I volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e nella zona di piazza Cavour.

Allagati anche i sottopassi Negrotto e Rubicone.

Maltempo a Milano: esondato il Seveso

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte a Milano. Il fiume Seveso è esondato e il lago di Como è un “sorvegliato speciale”. La pioggia è iniziata poco dopo le 4 di notte. Appena sue ore dopo, il Seveso è straripato. Tanti i disagi e gli allagamenti nella zona del Niguarda. In via precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato le famiglie residenti nella zona del Lambro. La superstrada Milano-Meda è rimasta bloccata, per via dell’esondazione del torrente Tarò.

Gravi ritardi anche alla circolazione ferroviaria tra Seveso e Mariano Comense.

❌ #Maltempo #Lombardia, dalle 4 del mattino forte #pioggia in regione, oltre 170 interventi fatti dai #vigilidelfuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati: maggiori criticità a #Milano, in zona Niguarda per esondazione del Seveso, e nel monzese [#31ottobre 9:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 31, 2023