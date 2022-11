Maxi aumento pensioni INPS, chi trova 500 euro in più sul cedolino

Ecco quali sono tutti quei soggetti che riceveranno ben 500 euro in più sul cedolino, grazie alla novità sulle pensioni INPS.

Non si fermano le novità sulle pensioni. Il Governo vuole sostenere i cittadini italiani, specialmente quelli più in difficoltà, per via della crisi che ha colpito l’Europa e in particolare il nostro Belpaese.

Proprio per questo, ha voluto introdurre novità sulle pensioni INPS che portano a un aumento anche di 500 euro. Si tratta di una cifra astronomica per alcuni.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sulle ultime novità in materia di pensioni INPS. Siamo sicuri che chi riceverà ben 500 euro in più sul cedolino ne rimarrà stupito.

Maxi aumento della pensione

Arriva una bellissima novità per moltissimi pensionati, che davvero non si aspettavano un aumento del genere. La notizia coinvolge specialmente le pensioni minime, che di recente sono state ricalibrate per ragioni dovute all’inflazione, che ormai è alle stelle.

Qualche giorno fa, Giancarlo Giorgetti ha dato il via a un decreto che afferma che vi sarà perequazione: questo sistema consiste nell’adeguare l’ammontare del cedolino dei pensionati all’inflazione. Di conseguenza, visto l’aumentare dei prezzi di beni e di servizi, anche le pensioni aumenteranno.

Visto l’aumento del costo della vita e la rivalutazione del 7,3%, le pensioni italiane vedranno aumentare il suo ammontare, che dovrebbe passare da 525,38 a 563,73 euro, per quanto riguarda le pensioni minime. Si tratta di 38 euro in più al mese, che apportano un aumento annuo delle pensioni fino a 500 euro.

Purtroppo, però, non saranno tutti i pensionati che vedranno aumentare la propria pensione a causa e grazie all’inflazione. Infatti, esistono delle vere e proprie fasce di reddito che vengono seguite per stabilire l’ammontare del cedolino.

Non vi resta che continuare con la lettura del nostro articolo per scoprire tutti i dettagli della novità che sta entusiasmando molti cittadini italiani.

Pensioni INPS, ecco per chi aumenteranno

Le pensioni INPS aumenteranno: questo è un dato ufficiale. Purtroppo, però, non lo faranno per tutti o almeno non in una forma sostanziale. Ecco che di seguito vi mostriamo lo specchietto che spiega tutti i dettagli relativi agli aumenti:

con il 100% dell’inflazione i pensionati riceveranno un massimo di 4 volte il trattamento minimo;

con il 90% tra le 4 e le 5 volte;

con il 75% oltre le 5 volte.

Quindi, riassumendo brevemente, le rivalutazioni in questione saranno comprese tra i 2.102 e i 2.627 euro. Si tratta delle tre, delle quattro o delle cinque volte il minimo. In questo modo si passerà dal 6,57% al 7,3% nel caso di aumento del 90% e dal 5,47% al 7,3% in caso di aumento del 75%.

Tutto dipende, insomma, dall’entità dell’aumento che caratterizzerà la nostra pensione. Per scoprire l’ammontare del cedolino attuale e dei prossimi, possiamo consultare il sito dell’INPS o recarci presso un ufficio, che possa fornirci tutte le delucidazioni al riguardo.

E voi cosa ne pensate di questo aumento delle pensioni INPS? Credete che sia un’ottima notizia per chi vedrà aumentare l’ammontare del proprio cedolino oppure no? Fateci sapere cosa ne pensate.