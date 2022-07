Il famoso scrittore Maurizio De Giovanni questa notte ha avuto un infarto, portato d’urgenza in ospedale. Ecco come sta ora e quali sono le sue condizioni.

Una voce affermatissima nel mondo letterario italiano, Maurizio De Giovanni che purtroppo stanotte è stato colpito da un infarto.

Tutto il mondo culturale e i suoi fan sono in apprensione per lui in queste ore, ma alcune notizie sulle sue condizioni di salute possono tranquillizzare tutti. Vediamo cosa sta trapelando in questi ultimi minuti sulla sua situazione.

Maurizio De Giovanni ha avuto un infarto: le condizioni attuali

Maurizio De Giovanni è stato colpito questa notte da un infarto, portato d’urgenza in ospedale al Cardarelli di Napoli, dove è stato operato.

Lo scrittore napoletano stasera doveva partecipare a uno spettacolo ispirato ai suoi racconti, a San Sebastiano al Vesuvio nel napoletano, che ovviamente è stato annullato.

A dare la notizia è stato Sandro Ruotolo su Twitter, famoso giornalista molto amico dello scrittore, che gli ha augurato una prontissima guarigione.

#MauriziodeGiovanni Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene. — sandro ruotolo (@sruotolo1) July 13, 2022

Alla notizia, i fan si sono allarmati subito, scrivendo numerosi messaggi a De Giovanni sui social, chiedendo delle sue condizioni e augurandogli di tornare presto a star bene.

A quanto pare, dalle news che stanno trapelando nelle ultime ore, Maurizio De Giovanni sta già meglio dopo l’operazione, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali da parte sua e del suo staff.

Una delle voci più belle di Napoli: chi è l’autore di tanti personaggi

Maurizio De Giovanni, negli ultimi anni, si è affermato come uno degli scrittori italiani contemporanei più stimati e seguiti.

Grazie ai suoi tanti personaggi, creati con devozione e sentimento, De Giovanni è entrato nelle case degli italiani con diversi romanzi.

I più famosi, al momento, sono la saga del Commissario Ricciardi, molto acclamata e apprezzata dal popolo dei suoi fan, poi I Bastardi di Pizzofalcone e le avventure di Mina Settembre, tutte e tre arrivate anche sul piccolo schermo grazie alla Rai.

Una voce unica nel panorama napoletano e italiano, che ha sbalordito grazie alla sua capacità di coinvolgere il suo lettore, di emozionarlo e trasportarlo direttamente tra le strade di Napoli, insieme ai suoi fantastici personaggi.

Ora, tutta la sua community è riunita aspettando che Maurizio stia meglio e possa tornare a scrivere e fare il suo lavoro, come ha sempre fatto.