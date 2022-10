Maurizio Costanzo preoccupa sulle sue condizioni di salute: “Torneremo a incontrarci”

Con la notizia del rinvio del Maurizio Costanzo Show diffusa in questi giorni, Maurizio Costanzo ha voluto tranquillizzare i suoi fan facendo sapere quali sono le sue condizioni di salute. Ecco come sta il famoso conduttore e giornalista.

Maurizio Costanzo è uno dei pilastri della televisione e del giornalismo italiano: la sua carriera è lunga davvero decenni e la sua professionalità ha ispirato tantissimi suoi colleghi. I fan lo amano ed è proprio per questo che in questi giorni sono in ansia per lui.

Il Maurizio Costanzo Show, programma storico che ha compiuto 40 anni, è stato annullato temporaneamente a causa di problemi di salute del conduttore, notizia che ha scioccato tutti, ma è proprio lui che ha rotto il silenzio sulla situazione.

Maurizio Costanzo, una carriera con i fiocchi

Il giornalismo italiano e la televisione nostrana non sarebbe la stessa senza Maurizio Costanzo: grande professionista, porta avanti tra i tantissimi progetti il suo Maurizio Costanzo Show da ben 40 anni, seguito sempre da una grossa fetta di pubblico.

Con gli anni, il conduttore è diventato un pilastro importantissimo della televisione italiana. Nato con la passione per il giornalismo nel sangue, a soli 18 anni ha cominciato questa carriera presso diversi giornali importanti e debutta nel mondo dello spettacolo nel 1982, dopo tantissimi anni come giornalista.

Nella sua carriera ha intervistato diversi personaggi illustri, come Giovanni Falcone, Totò e tantissimi altri, ed è diventato un autore anche di canzoni indimenticabili, come “Se telefonando” cantata da Mina.

Con il suo Maurizio Costanzo Show, 40 anni fa, entrò nelle case degli italiani, senza mai più lasciarli e ancora oggi propone interviste, dibattiti e momenti che resteranno nella storia della televisione per sempre.

Maurizio Costanzo rompe il silenzio: ecco come sta

Questa settimana, però, la puntata solita è stata annullata, con scioccante sgomento di tutti i suoi fedelissimi spettatori, che si sono subito preoccupati.

Sì, perché la puntata è stata rimandata a causa di problemi di salute di Maurizio, motivazione che ha subito creato panico sul web, dove le congetture sulle sue condizioni sono state davvero tantissime.

Ecco perché in questi giorni è stato proprio Costanzo a rilasciare un video in cui spiega come sta, rassicurando tutti.

Nel video, pubblicato da Witty TV, il conduttore ha detto di stare bene, di avere solo qualche linea di febbre e che la puntata del Maurizio Costanzo Show è solo rimandata.

“Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo Sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre: niente di grave, ma è frutto della stagione, è influenza. Per questo motivo stasera andrà in onda uno speciale del Costanzo show, con una serie di scelte fatte da varie puntate importanti”.

Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli preoccupati per Costanzo, che a quanto pare tornerà prontissimo per la prossima puntata.

Maurizio aggiunge:

“poi Tutto passerà e dalla prossima settimana torneremo a incontrarci stavolta non dal salotto di casa mia, ma dal palco del Parioli. Grazie e scusatemi”.

Gli ospiti previsti, che torneranno a quanto pare la settimana prossima, saranno Urbano Cairo, Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo.