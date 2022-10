Foggia: maxi operazione anti-droga, arrestate 44 persone

Una maxi operazione nel foggiano ha fermato diversi soggetti responsabili di reato di detenzione di droga: 44 arresti effettuati dalla polizia giudiziaria, dopo mesi di indagini.

Siamo in provincia di Foggia, dove è stato effettuato un mega blitz per fermare diverse decine di persone, coinvolte in un mega spaccio di droga, in alcuni quartieri definiti folti di delinquenza e malavita.

Dopo mesi di indagini, centinaia di agenti della polizia sono partiti per arrestare ben 44 persone questa mattina. Tutte le ultime notizie sulla maxi operazione anti droga.

Foggia, effettuati decine di arresti per detenzione di droga e spaccio

Nelle prime ore di questa mattina, 10 ottobre, la polizia giudiziaria nel comune di San Severo, in provincia di Foggia, ha dato il via a una maxi operazione anti droga.

Infatti, dopo mesi di indagini portate avanti per mesi, centinaia di agenti hanno arrestato 44 persone coinvolte in traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, tra cui anche quattro donne.

Si tratta di arresti differiti, cioè che non sono stati eseguiti in flagranza di reato ma nel corso del tempo, per far in modo che le indagini durate mesi non fossero compromesse.

I dettagli specifici dell’operazione saranno diffusi dalla polizia giudiziaria in una conferenza stampa, che si terrà nella Questura di Foggia.

A questa parteciperanno il Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina, il Direttore del Servizio Centrale Operativo Fausto Lamparelli e il Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro.

Le notizie trapelate sul mega blitz della polizia

L’indagine effettuata dalla polizia, anche da agenti sotto copertura, ha interessato alcune piazze di spaccio molto frequentate, tra i quartieri chiamati Texas e San Bernardino.

Un’operazione, questa, durata ben 10 mesi, che ha portato a un sequestro di oltre 20mila euro durante il blitz.

Le sostanze incriminate nello spaccio erano principalmente cocaina, hashish e marijuana, un giro d’affari che gli inquirenti hanno quantificato intorno ai 70mila euro, una cifra davvero enorme.

Tra le tante situazioni che hanno trovato in queste zone, alcuni agenti hanno anche scoperto l’esistenza di una specie di circolo, dove i clienti degli spacciatori si recavano per acquistare ma non solo.

Qui, anche in presenza di minori, potevano addirittura consumare la merce acquistata. Un “commercio” studiato nei minimi dettagli e per questo difficile da fermare in poco tempo.

Ora tutti gli arrestati, singolarmente, sono accusati del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state coordinate dal pm Alessio Marangelli della Procura di Foggia, che ha coordinato i centinaia di agenti scesi sul campo.