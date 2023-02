Maurizio Costanzo morto, lo sconcerto di Sgarbi che lo scopre in diretta TV

Maurizio Costanzo è morto e Vittorio Sgarbi ha ricevuto la terribile notizia in diretta TV: la sua reazione non è passata inosservata.

Maurizio Costanzo, giornalista e Re indiscusso dei talk ha lasciato questo mondo nella giornata del 24 febbraio. Una notizia che è arrivata improvvisamente, senza che nessuno si potesse preparare ad un perdita così immensa. Lascia in eredità parole, personaggi e la storia della televisione scritta da lui in tutti questi anni di carriera. Vittorio Sgarbi ha appreso la notizia in diretta TV e la sua reazione ha commosso i telespettatori.

Maurizio Costanzo: giornalista e storia della TV

Il 24 febbraio è morto a Roma il giornalista, conduttore, sceneggiatore e autore Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. Era ricoverato da circa tre settimane alla clinica Paideia di Roma: secondo le varie notizie, il giornalista aveva subito alcune operazioni e tra queste anche una a cuore aperto.

L’ufficio stampa ha divulgato la notizia della scomparsa lasciando tutti senza parole. Un volto noto che accompagna in TV da tantissimi anni, scrivendo la storia di molti programmi e con la grande abilità di scoprire personaggi che ad oggi sono tra i più conosciuti e famosi. Impossibile non ricordare il salotto del Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e tra gli ultimi L’Intervista.

Nel mese di ottobre ha voluto registrare un video e parlare delle condizioni di salute, giustificandosi con i telespettatori per non aver potuto registrare il suo programma in seconda serata. A fine anno, in una intervista al Corriere della Sera ha dichiarato:

“Spero di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni”.

Una grande perdita per l’Italia e con una eredità che non dovrà mai andar persa. Costanzo era sposato con la conduttrice Maria De Filippi dal 1995 e ha avuto tre figli: Camilla e Gabriele da Flaminia Morandi – la sua seconda moglie – e Saverio adottato con l’ultima moglie Maria De Filippi.

Vittorio Sgarbi apprende la notizia in diretta

Vittorio Sgarbi era in diretta TV, in collegamento con la conduttrice Myrta Merlino a L’aria che Tira su La7. È stato come un fulmine a ciel sereno, nel momento in cui la giornalista ha dovuto comunicare in diretta la notizia della morte di Costanzo.

Vittorio Sgarbi è rimasto come impietrito, spiazzato completamente:

“È terribile. È morto nostro padre, il padre e l’inventore di questa televisione fatta di tanti ospiti e con diverse voci”.

La Merlino si è unita evidenziando di come sia stata una notizia inaspettata e terribile, con la morte di un grandissimo maestro.

Sgarbi, dopo un attimo di silenzio, ha voluto ricordare dei suoi esordi nel salotto del Maurizio Costanzo Show ed è proprio grazie al giornalista se è diventato un personaggio conosciuto e amato dal pubblico. Sgarbi ha poi evidenziato che in quel salotto, grazie alla maestria di Costanzo, tutto potesse accadere:

“Sono nate tante figure capaci di sorprendere. È stato un personaggio, anzi è un personaggio straordinario e indimenticabile”.

Per Sgarbi è stato inaspettato e triste, tanto da non riuscire a trattenere la commozione durante la diretta: le sue parole hanno omaggiato Costanzo e tutto il lavoro svolto sino all’ultimo giorno della sua vita.