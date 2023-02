Maurizio Costanzo, la malattia e il ricovero in clinica: le ultime ore del giornalista scomparso a 84 anni

By

Una morte – quella di Maurizio Costanzo – che ha colto tutti di sorpresa, in primis i suoi familiari, che non si aspettavano un così drammatico e repentino epilogo.

Maurizio Costanzo era ricoverato nella clinica capitolina Paideia per un intervento e con amici e colleghi gli ultimi contatti ci sono stati giovedì scorso. La famiglia ha chiesto e ottenuto il silenzio, proteggendolo fino all’ultimo da sguardi e occhi indiscreti.

Questa mattina è stata aperta la camera ardente in Campidoglio, che sarà accessibile fino a lunedì, giorno in cui si svolgeranno i funerali alle 15 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo.

Maurizio Costanzo: la malattia e il ricovero

Pochissimi – a parte i familiari e un numero ristretto di colleghi – sapevano del ricovero di Maurizio Costanzo nella clinica Paideia a Roma e nessuno, compresa sua moglie, si aspettavano l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni, fino al decesso, sopraggiunto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 24 febbraio.

Il presentatore e giornalista tv aveva subito un intervento, ma negli ultimi giorni era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. La moglie, Maria De Filippi, lo aveva salutato per l’ultima volta proprio venerdì mattina. Ogni giorno, da quando era ricoverato, la conduttrice lo andava a trovare mattina e sera, prima e dopo il lavoro che la vedono impegnata negli studi Mediaset. Costanzo soffriva di diabete e da tempo la sua salute veniva costantemente monitorata. Poi si è reso necessario il ricovero per quello che sembrava un intervento di routine e che purtroppo si è concluso con la morte del giornalista e conduttore televisivo.

La camera ardente in Campidoglio

Intanto, questa mattina è stata aperta la camera ardente in Campidoglio. Tantissime son già le persone che hanno reso omaggio al giornalista e conduttore.

I primi ad accogliere l’arrivo del feretro sono stati l’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’ex primo cittadino della capitale, Francesco Rutelli, che 28 anni fa li aveva uniti in matrimonio, accompagnato dalla moglie Barbara Palombelli.

“La reazione così diffusa nella città prova quanto sia una persona a cui tutti noi dobbiamo molto e alla quale Roma renderà omaggio adeguatamente. Ora c’è da parte di Roma un abbraccio collettivo per lui, per i familiari e chi gli ha voluto bene”

ha detto il primo cittadino.

Domani la camera ardente sarà allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico fino alle 18. I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno alle ore 15 di lunedì, 27 febbraio, presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo.

Questa mattina Maria De Filippi è arrivata, passando da un ingresso laterale, alla camera ardente del marito con il figlio adottivo della coppia, Gabriele.