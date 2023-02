Questa sembra essere la rivelazione di Maria De Filippi, fatta prima che morisse Maurizio: era sfuggita a molti. Ecco di quale rivelazione stiamo parlando.

Ieri è stata diffusa la notizia della morte di Maurizio Costanzo; per molti è stata una vera sorpresa ma qualche giorno fa Maria de Filippi, sua moglie, fece una rivelazione. Di che rivelazione stiamo parlando? Ecco la risposta a quest’interrogativo.

Maurizio Costanzo si è spento

Un giorno fa l’ufficio stampa di Maurizio Costanzo ha dato la notizia della sua morte.

Per molti di noi è stata una sorpresa del tutto inaspettata e che ci ha colpiti in modo piuttosto impattante in quanto del tutto improvvisa e inaspettata. Per molti, infatti, Maurizio Costanzo è una vera e propria istituzione ma soprattutto una buona compagnia sia in radio sia in televisione.

Durante la sua carriera durata sessant’anni, infatti, ha accompagnato molti di noi lungo l’arco della propria vita. Proprio per questo si tratta di una notizia piuttosto sconvolgente in quanto la sua buona compagnia nella televisione italiana non ci sarà più.

Si è spento a 84 anni a Roma, dove abitava, lasciando quindi senza parole tutti. Quello che molti si chiedono durante le prime ore dalla morte è “come è potuto accadere?” Qual è stata la motivazione della morte?

Si tratta di domande molto comuni e che soprattutto spesso accompagnano le morti soprattutto dei personaggi famosi. Si è spesso curiosi di sapere e di conoscere quello che effettivamente ha portato poi alla scomparsa. Le notizie, però, su questo non sono ancora del tutto chiare e in realtà non sono state diffuse né dalla famiglia né dall’ufficio stampa. Ci sono però degli indizi che potrebbero farci comprendere meglio l’avvenimento.

La morte di Maurizio Costanzo: cosa è accaduto?

Le notizie riguardo la morte di Maurizio Costanzo sono ancora molto poche e non sono state ampiamente diffuse. Secondo quello che si legge da molti articoli sul web e da quello che viene comunicato in televisione, il celebre giornalista sarebbe morto a 84 anni a Roma presso la clinica Paideia.

Altre notizie affermano che Maurizio Costanzo sarebbe stato ricoverato in tale clinica già da una settimana e, appunto, la morte sarebbe avvenuta dopo circa 6-7 giorni dal ricovero stesso.

Quello che però ancora non è del tutto chiaro è la motivazione del ricovero e poi della morte. Insomma cosa è successo?

Sicuramente sappiamo che Maurizio Costanzo era stato già ricoverato in passato e anche diverse volte. Ad esempio qualche tempo fa aveva subito un’operazione a cuore aperto dalla quale, però, si era ripreso o almeno così risultava dall’apparenza. Molte altre volte Maurizio Costanzo era stato ricoverato per vari altri motivi anche perché, come si evidenziava dalle sue apparizioni televisive, non godeva attualmente di ottima salute anche per via della sua età. A ciò però bisogna aggiungere che non ci sono mai state comunicazioni circa una sua malattia o condizioni di salute poco favorevoli.

Le ultime apparizioni di Maurizio Costanzo

Le ultime notizie che circolano circa la salute di Maurizio Costanzo sono quelle che lo vedono piuttosto provato. Questo sarebbe stato anche il motivo per cui non appariva più frequentemente in televisione; la sua ultima apparizione, infatti, risale all’intervista condotta con Silvia Toffanin che però è stata eseguita in collegamento da remoto quindi non in presenza negli studi televisivi Mediaset.

Anche il suo programma televisivo più famoso, Maurizio Costanzo show, era stato interrotto ad Ottobre 2022 e quindi aveva visto ormai la sua fine.

Quello che però Maurizio Costanzo continuava a fare era proprio il lavoro radiofonico che quindi non era mai stato interrotto. Il suo programma radiofonico, infatti, continuava ad essere ancora trasmesso e lo vedeva ancora presente.

Insomma Maurizio Costanzo ci teneva a rassicurare i suoi fan e a mantenere attiva la sua presenza anche se non più fisicamente o in televisione.

La rivelazione di Maria de Filippi: che cosa ha detto?

Chi ci può dire qualcosa in più circa la morte di Maurizio Costanzo è sicuramente la moglie e una delle sue rivelazioni fatte.

Durante un’intervista rilasciata dalla De Filippi al programma televisivo “Che tempo che fa”, la stessa aveva proprio rivelato che Maurizio Costanzo soffriva di diabete.

Ovviamente, come anche lei aveva rassicurato, si trattava di una malattia del tutto controllabile e che quindi veniva tenuta sotto controllo sia da lei sia dai medici e dai nutrizionisti che quindi avevano pensato ad un programma alimentare ad hoc per Maurizio Costanzo e il diabete.

Quello che poi aggiunse la De Filippi è che il marito era molto goloso e quindi faticava a seguire il piano nutrizionale pensato per tenere a bada il diabete. Ecco che quindi la sua attività di controllo era più che necessaria per la sua salute.

Sicuramente non si tratta di una notizia certa, ma questa potrebbe essere stata una delle cause che hanno portato alla sua morte o comunque che hanno contribuito ad un malessere fisico protratto nel tempo. Bisognerà ancora aspettare per avere delle notizie reali e sicure.