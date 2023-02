Una 13enne a Castelbelforte, in provincia di Mantova, è stata colpita con delle forbici da delle coetanee: gravi condizioni ma fuori pericolo di vita.

Fortunatamente non sarebbe a rischio la vita della 13enne aggredita nella giornata di oggi a Castelbelforte, nonostante le gravi ferite riportate. La giovane è stata accoltellata con delle forbici da delle ragazze della stessa età, in quello che ha tutta l’aria secondo gli investigatori di un agguato. I fatti nel pomeriggio di oggi; le tre adolescenti coinvolte nell’aggressione frequentano la stessa classe alle medie.

Mantova, Calstelbeforte: 13enne colpita all’addome con delle forbici

Picchiata e colpita con delle forbici, usate come un coltello per ferire la vittima. E’ successo a Castelbelforte in provincia di Mantova, dove una giovane di 13 anni è stata aggredita da altre due minorenni in un parco della città. Dopo essere rimasta gravemente ferita i sanitari hanno raggiunto il giardino pubblico, trasferendo la vittima del pestaggio in ospedale, al Borgo Treno di Verona.

Nonostante le gravi ferite riportate l’adolescente non è – secondo quanto trapelato – in pericolo di vita. Rimane comunque ancora da indagare sulle motivazioni che hanno spinto altre due ragazze a mettere in atto la brutale aggressione. La giovane è stata colpita all’addome con un paio di forbici, accoltellata e picchiata alla testa, tenuta ferma da una delle due ragazze.

Le autrici della violenza si sono presentate ai carabinieri

Pare che la vittima fosse stata attirata con una scusa sul luogo della violenza. Le due autrici del pestaggio sono state ascoltate in queste ore dai carabinieri. Sarebbero state le due giovani a presentarsi poco dopo l’aggressione spontaneamente in caserma, al comando di Gazzo Bigarello, insieme ai genitori.

Inoltre sembra che, secondo quanto riportato dai media locali, le tre famiglia delle ragazze coinvolte siano abbastanza note in paese e che le figlie frequentassero la stessa classe delle medie.

Dopo aver sentito le sirene incessanti dell’ambulanza, anche il sindaco Gazzani di Castelbelforte è giunto sul posto. Una notizia che ha scosso l’intera comunità.