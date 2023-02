Maurizio Costanzo, chi sono state le 4 mogli dell’amatissimo ex conduttore

By

Oggi l’Italia intera piange Maurizio Costanzo. Grande giornalista e conduttore televisivo. Uomo di grandi successi nella vita professionale ma anche in quella privata, fatta di tanto amore e di ben 4 matrimoni alle spalle.

Noto per la sua espressione “state boni”, il papà di Buona Domenica ci ha lasciati a 84 anni. Sposato dal 1995 in quarte nozze con Maria De Filippi, era papà di Gabriele, Camilla, Saverio e nonno di 4 nipoti.

Maurizio Costanzo e i suoi amori

Costanzo ha vissuto i suoi 84 anni di vita in pieno, fino all’ultimo respiro. Solo qualche mese fa lo avevamo visto alla conduzione del suo omonimo show che ha festeggiato i suoi 40 anni di attività.

Una vita piena di successi professionali e di grandi amori nella vita privata. Da 30 anni circa siamo abituati a vederlo insieme a Maria De Filippi, sposati dal 1995. Ma prima di lei il cuore di Costanzo era legato ad altre donne.

La sua prima moglie è stata Lori Sammartino. Un matrimonio che all’epoca fece polemiche a causa della differenza di età tra i due: lui 39 anno, le 25. Si sposarono nel 1963 e negli anni ‘70 decisero di divorziare. Non hanno avuto figli ma si sono sempre rispettati e stimati in tutti quesi anni.

Ottenuto il divorzio dalla fotoreporter, nel 1973 sposò la collega Flaminia Morandi, dalla quale sono nati Camilla e Saverio. Oggi la primogenita ha 45 anni ed è una sceneggiatrice, il secondo ha tre anni in meno ed è un affermato regista.

Alla fine degli anni ‘70 i due decisero di separarsi. Nel frattempo Costanzo ha avuto una relazione con Simona Izzo, sua compagna per tre anni.

Alla fine degli anni ‘80, nel 1989 sposa la conduttrice televisiva Marta Flavi. Il suo terzo matrimonio è durato solamente un anno.

Le nozze con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo ha sfatato il mito non c’è due senza tre. Il famoso giornalista, infatti, non si fermò alle terze nozze con Marta Flavi, ma una volta ottenuto il divorzio dalla collega, il 28 agosto 1995 decise di sposarsi per la quarta (e ultima volta) con Maria De Filippi.

“Stavolta mi fermo qui”.

Il giorno delle nozze aveva ironizzato Costanzo. E scherzando disse la verità. Un legame duraturo fatto di amore e stima reciproca, dove in tutti questi anni non sono mancate delle affettuose dichiarazioni d’amore e anche divertenti siparietti in cui si mostrava la complicità tra i due.

I coniugi hanno adottato Gabriele, oggi un ragazzo di 27 anni.