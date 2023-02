By

Da star di Hollywood a Presidente degli Stati Uniti d’America: Matthew McConaughey pare essere pronto a provare questa scalata, ma la moglie sembra spaventata all’idea.

Secondo alcune fonti che parlano da oltreoceano, sembra che l’attore Matthew McConaughey stia cercando di realizzare un altro sei suoi sogni nel cassetto: quello di diventare Presidente degli Stati Uniti d’America.

Anche se non fa parte del mondo politico, la star vuole provare a raggiungere questo obiettivo per le elezioni del 2028, ma la moglie Camila Alves sarebbe un po’ preoccupata. Ecco i rumor che arrivano dagli USA.

Matthew McConaughey pronto alla Casa Bianca?

Una grande ambizione, che ricorda un po’ quella di Donald Trump ma anche di Arnold Schwarzenegger, diventato Governatore della California dal 2003 al 2011.

Anche Matthew McConaughey, dopo una vita a Hollywood in alcune delle più grandi produzioni cinematografiche mai viste, ha deciso di darsi alla politica.

Lo ha dimostrato già quando nel 2021 aveva pensato di candidarsi come governatore del Texas, ma ora il suo desiderio è quello di arrivare ancora più in alto, alla Casa Bianca.

Secondo alcune fonti, come riporta Ansa, la star ha già raggruppato una squadra per poter gestire le finanze e la strategia della campagna elettorale per il 2028, quando ci saranno le successive elezioni del Presidente degli USA (dopo il 2024 si intende).

La moglie di McConaughey, Camila Alves, non è propriamente d’accordo con questa decisione del marito. Secondo alcuni vicini a loro, infatti sarebbe preoccupata per lui.

Dice, secondo le fonti, che il marito potrebbe consumarsi a causa di questa campagna elettorale molto faticosa, motivo per cui la loro famiglia potrebbe avere dei problemi.

Purtroppo, chi lo conosce bene sa che l’attore ha un carattere molto forte, per cui pare complicato fargli cambiare idea.

Un’altra fonte, di contro, ha affermato che non è per nulla vero che Matthew McConaughey è intenzionato a partecipare alle elezioni del 2028, ma chissà dove sta la verità

Manca ancora molto tempo, non ci resta che attendere gli sviluppi.

Gli attori che sono entrati in politica

Negli Stati Uniti d’America non è raro vedere una star del cinema entrare in politica e non è certo un fenomeno dei giorni nostri, anzi.

La persona più famosa per aver scelto questa strada, infatti, è Ronald Reagan, che negli anni ’40 cominciò a fare cinema, al fianco di attori come Bette David e Humphrey Bogart. Entro poi in politica negli anni ’50 e nel 1964 vinse le elezioni presidenziali, contro Lyndon Johnson.

Anche il famosissimo Clint Eastwood si è dato alla politica: nel 1986, infatti, divenne sindaco di Carmel-by-the-Sea, in California.

Abbiamo già parlato di Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California, forse il più noto attore che negli ultimi anni si è dato alla politica, per poi tornare al cinema, come ben sappiamo.

Quindi, il nostro Matthew McConaughey non è di certo la prima star che vuole cimentarsi in un campo diverso dal solito, ma ci riuscirà davvero come hanno fatto i suoi predecessori? Staremo a vedere.