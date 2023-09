Matteo Messina Denaro, si aggravano le condizioni del boss: non tornerà più in cella

Il boss di Cosa Nostra è affetto da un tumore al colon giunto ormai al IV stadio e per il quale non ci sono più speranze di cura.

Matteo Messina Denaro è tuttora ricoverato all’ospedale de L’Aquila e – almeno per il momento – né medici né istituzioni stanno valutando di riportarlo in cella. Le condizioni dell’ex latitante sono ritenute molto gravi e Messina Denaro sta ricevendo soltanto le cure palliative per lenire il dolore.

Matteo Messina Denaro non tornerà in carcere

Il ritorno in carcere dell’ex superlatitante Matteo Messina Denaro non è più in programma. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i medici hanno sospeso le cure per il tumore al colon che affligge il boss di Cosa Nostra e che è giunto ormai al IV stadio.

Matteo Messina Denaro, ricoverato all’ospedale de L’Aquila dall’8 agosto scorso, è sottoposto alla terapia del dolore e all’alimentazione parentelare. Il tumore non ha più speranze di cura.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, la nipote, nonché legale del boss, Lorenza Guttadaurio, e la figlia Lorenza, si sono trasferite all’Aquila e chiedono costantemente notizie del loro congiunto. Sembra che, in questi ultimi giorni, il boss non abbia voluto incontrare la figlia, per via delle sue precarie condizioni di salute, che restano gravi ma stazionarie.