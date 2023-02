Arrestato Alfonso Tumbarello, medico di Matteo Messina Denaro: il dottore firmava ricette false per il boss.

Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, è stato arrestato da Carabinieri del Ros. Il dottore è accusato di aver prestato cure a Matteo Messina Denaro per diversi anni, nel corso della sua trentennale latitanza. Al professionista, sono contestati diversi reati: falso ideologico e concorso esterno in associazione mafiosa.

Arrestato, dai Carabinieri del Ros, Alfonso Tumbarello, il medico accusato di aver assistito, per anni, il boss Matteo Messina Denaro durane la sua lunga latitanza. Falso ideologico e concorso esterno in associazione mafiosa: questi sono i reati contestati al professionista.

Anche Andrea Bonafede è finito in manette: si tratta del cugino dell’omonimo geometra che aveva fatto da prestanome al boss per acquistare la casa nella quale ha vissuto quest’ultimo negli ultimi mesi. L’uomo è accusato di favoreggiamento e della procurata inosservanza di pena aggravati.

Il procuratore aggiunto Paolo Guido sottolinea, all’interno dell’inchiesta relativa al medico, sottolinea che, ciò che è emerso in modo preponderante, è “il silenzio dell’intera comunità di Campobello di Mazara” che ha permesso al padrino di rimanere sul territorio, avvalendosi dell’omertà, ma anche della “paura o, addirittura, della complicità” delle persone.

Ricette, cure, prescrizioni di farmaci, esami e visite specialistiche

In totale, il medico arrestato avrebbe firmato 300 ricette false a favore del boss Matteo Messina Denaro, secondo il gip di Palermo, Alfredo Montalto, il quale evidenzia che il professionista avrebbe prestato i propri servizi di professionista della salute al padrino, curandolo per il tumore.

Non solo: il dottore, inoltre, avrebbe anche firmato atti pubblici in maniera mendace, ai quali si affiancherebbero anche quelli firmati in via informatica, somministrando farmaci, analisi ed esami diagnostici al superlatitante di Cosanostra, formalmente prescritti ad Andrea Bonafede.

Tumbarello ha sostenuto di essere stato vittima di Bonafede, ma – in realtà – il medico 70enne sapeva che le prescrizioni che firmava erano destinate al boss. In totale.

Tali prescrizioni hanno permesso a Matteo Messina Denaro di sottoporsi a un’operazione eseguita, poi, a Mazara del Vallo nel 2020, nonché cure oncologiche alla clinica Maddalena di Palermo, dove è stato rintracciato ed arrestato lo scorso 16 gennaio.

Il vertice del Grande Oriente d’Italia, al quale Tumbarello era iscritto, è intervenuto nella questione, sospendendo, a tempo indeterminato, il medico che era andato in pensione il 31 dicembre 2022.