500 euro di arretrati sul conto di questi genitori, italiani saltano di gioia: per chi sono

Ecco che proprio loro avranno 500 euro di arretrati sul conto: questi genitori potranno quindi saltare per la gioia.

È in arrivo un bonus speciale per tante famiglie italiane. Infatti sono previsti ben 500 euro di arretrati, ma non per tutti gli italiani. Un particolare bonus, dunque, è in arrivo per loro. Inoltre è previsto pure l’arrivo correlato agli arretrati, che si stavano attendendo con ansia fino a ora. Per coloro che non hanno avuto la somma, ecco delle liete notizie. Vediamo quali sono i nuclei familiari che potranno usufruirne.

I genitori avranno gli arretrati sul conto

Finalmente è stata annunciata una notizia tanto attesa dalle famiglie italiane. Un’informazione che concerne parecchi nuclei familiari in attesa di questo tipo di bonus. Quest’ultimo è un valido aiuto per tutti coloro che attualmente, per via delle difficoltà a livello economico causate dallo stato attuale che non è per niente facile, stanno affrontando dei momenti finanziari assolutamente precari.

Quindi sta giungendo questo nuovo bonus per tutte quelle famiglie che hanno provveduto a fare la domanda apposita, nel corso degli anni precedenti.

Inoltre tenete presente che pure per quanto riguarda l’anno 2023, c’è la possibilità di poterne fare richiesta. In questo caso specifico, il bonus è correlato a quei genitori che hanno dei figli con disabilità.

In ogni caso ora giungeranno i tanto attesi pagamenti degli anni passati, quindi quelli collegati agli anni 2021 e 2022.

Dunque tale tipologia di contributo si rivolge a quegli italiani che stanno affrontando delle condizioni di notevole difficoltà. Ma ora vedremo precisamente chi ha diritto a tale bonus e quali sono le cifre specifiche.

Gli arretrati collegati al bonus famiglia

Sta arrivando un ulteriore contributo che interesserà quei genitori che risultano senza lavoro. Inoltre potranno beneficiarne pure i genitori con un monoreddito e con un figlio a carico con una disabilità superiore al 60%.

Conseguentemente si può affermare che l’anno 2023 si è aperto con le nuove domande, associate alla richiesta del bonus in questione.

Come è stato sottolineato poc’anzi, pure nei due anni precedenti al 2023 c’è stata l’opportunità di poter effettuare questo genere di richiesta.

Infatti nell’anno 2021 e nel 2022 potrebbero risultare dei pagamenti non ancora ricevuti. Così come pure dei bonifici che tuttora non sono stati eseguiti ancora da parte dell’INPS.

Quindi sul conto di molte famiglie italiane, potrebbe arrivare la somma corrispondente a questi arretrati.

A quanto pare, è stato confermato l’arrivo del bonus attinente i 150 euro di arretrati, riguardanti gli anni 2021 e 2022. Certamente si tratta di una lieta notizia, per quelle famiglie che hanno tra le componenti dei figli con disabilità.

L’arrivo del bonus: quando è previsto

Sono in tanti che si chiedono quando giungeranno questi bonus. Il pagamento in questione è stato stabilito per l’esattezza per la data del venerdì 10 febbraio.

Dunque i percettori riceveranno i 150 euro corrispondenti al bonus, che potranno ampliarsi fino ad arrivare alla cifra di 500 euro. Ma questo dipende dal quantitativo di figli che si hanno a carico. Pertanto si parla di una cifra alla quale si andranno ad aggiungere gli arretrati collegati al 2021 e al 2022.

Quindi per ora l’INPS sta effettuando gli arretrati concernenti gli anni passati, mentre contemporaneamente sono aperte le richieste dal 1 febbraio fino al 31 marzo. Conseguentemente si potranno richiedere tuttora le somme di quest’anno.

I genitori con figli disabili hanno diritto a 150 euro con un figlio a carico. Quelli che hanno due figli disabili riceveranno la cifra di 300 euro, mentre i genitori con più di due figli con disabilità avranno la somma di 500 euro.

Infine dal 1 febbraio si può richiedere il Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli disabili.

Quello che è importante ricordare: date e importi da ricordare

Insomma sulla base di quanto detto sin’ora è in arrivo questo bonus e gli arretrati: questa notizia sembra riguardare tante famiglie che non aspettavano altro. Sembra essere stato un utente a confermare l’arrivo di questi soldi, nello specifico sul sito Tutttolavoro24.it dove ha scritto dei messaggi e ha mostrato il Fascicolo Previdenziale con il pagamento in corso e gli arretrati degli anni passati.

Questa è davvero una notizia ottima per chi ha figli disabili e il pagamento sarà effettuato venerdì 10 febbraio.

Come detto si sta parlando di un supporto che è previsto dalla legge 178/2020.

Importante è dunque ricordare tutto questo afftinchè si possa fare domanda e ricevere questi soldi nei tempi previsti.