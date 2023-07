Il famoso infettivologo Matteo Bassetti ha scritto un post su Twitter in cui risponde alla segnalazione fatta a suo carico da 123 medici. Nel documento si chiede che Bassetti venga sottoposto a “procedimento disciplinare”.

Dunque, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha affermato di voler denunciare tutti e 123 medici che hanno presentato la lettera di segnalazione.

Matteo Bassetti segnalato all’Ordine dei Medici da alcuni colleghi

Il famoso infettivologo e dirigente della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha risposto, attraverso un post su Twitter, alla segnalazione attuata da 123 medici nei suoi confronti.

“Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova”.

Si legge nel post Bassetti ha poi affermato di non pensare che si potesse arrivare a tanta bassezza “scientifica, culturale e deontologica”.

Concludendo poi con l’affermare che li denuncerà tutti.

“Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto. Si sono fatti un gigantesco autogol”.

Afferma Matteo Bassetti.

Il contenuto della lettera dei 123 medici

I 123 medici, che hanno segnalato all’Ordine Matteo Bassetti, hanno indirizzato la lettera ad Alessandro Bonsignore, il presidente.

All’interno del documento vi è l’esplicita richiesta di sottoporre il famoso infettivologo ad un procedimento disciplinare. Le accuse mosse a suo carico sono diverse.

Tra queste, una delle principali, è quella di aver violato il Codice Deontologico dei medici, in particolare il primo paragrafo del giuramento, il quale prevede l’esercizio della professione in totale autonomia e indipendenza.

“E di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”.

Altra accusa consiste nell’aver offeso i colleghi che si erano preoccupati di informare i pazienti sui vantaggi e gli svantaggi dell’inoculazione. Oppure anche quella di aver insultato i colleghi, che con le adeguate considerazioni, consigliavano ai pazienti cure con medicinali tradizionali, come per esempio il paracetamolo.

In aggiunta, i medici hanno accusato Bassetti di aver propagandato l’efficacia di un farmaco ancora in fase di sperimentazione, come BionTech Pfizer e Moderna. Di aver offeso e denigrato illustri colleghi, come Luc Motagnier (per questa questione è stato effettivamente condannato).

E infine l’ultima accusa a carico di Matteo Bassetti è quella di aver “prestato la propria immagine per pubblicità non di natura sanitaria ledendo il decoro dovuta alla figura del medico”.

In questo caso si fa riferimento alla pubblicità di Facile Ristrutturare.