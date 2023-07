Cagnolina muore dopo essere rimasta sotto al sole sul balcone per ore

Una cagnolina è morta nel Padovano dopo essere rimasta per ore sotto al sole cocente sul balcone. Si sarebbe trattato di una fatalità. L’animale, che stando agli esami, era già in età avanzata, pare si sia impigliata con il guinzaglio in un piede di un tavolo, non riuscendo così a liberarsi e scampare alla forte ondata di calore che si è registrata in questi giorni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, i vicini di casa, che nel sentire i guaiti disperati della povera bestiola, hanno contattato i pompieri, che sono intervenuti per salvarla. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, e la cagnetta è morta dopo sette giorni di ricovero in una clinica veterinaria. Gli esperti avvisano: “mai lasciare gli animali troppo a lungo sotto al sole”.

Un incidente dalle conseguenze tragiche, quello che ha visto per protagonista una povera cagnolina morta dopo una settimana di agonia per aver passato troppe ore sotto al sole. La bestiola era stata lasciata dai suoi proprietari sul balcone, ma con possibilità di muoversi per ripararsi dal grande caldo di questi giorni. Sfortunatamente, dalle prime ricostruzioni, pare che la cagnolina si sia incastrata con il guinzaglio nella gamba di un tavolo, che l’ha così bloccata sotto al sole rovente. I suoi guaiti hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa che, non riuscendo a mettersi in contatto con i padroni, hanno chiamato i vigili del fuoco per liberarla. Le sue condizioni sono tuttavia apparse subito disperate, tanto che i pompieri hanno dovuto darle anche l’ossigeno prima di portarla al pronto soccorso veterinario.

Cagnolina muore dopo ore sotto al sole in balcone

È quanto successo ad Albignasego, nel Padovano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare una cagnolina rimasta intrappolata sotto i cocenti raggi del sole, sul balcone. Non si tratta, tuttavia, di maltrattamento di animale: i proprietari, prima di assentarsi qualche ora, le avevano lasciato lo spazio per muoversi e quindi spostarsi dalle zone troppo assolate e trovare refrigerio all’ombra.

Per un crudele scherzo del destino, tuttavia, la bestiola, già di età avanzata, si è incastrata con il guinzaglio sotto al sole, non riuscendo più a muoversi. I suoi guaiti hanno però richiamato l’attenzione dei vicini, che dopo aver tentato di mettersi in contatto invano con i suoi padroni, hanno deciso di far intervenire i vigili del fuoco di zona.

I pompieri sono intervenuti con un’autoscala, ma si sono subito resi conto che le sue condizioni erano molto gravi, al punto che durante il trasporto, mentre erano diretti verso la clinica veterinaria più vicina, le hanno dovuto dare a più riprese dell’ossigeno. Il fatto è avvenuto settimana scorsa, ed è notizia di poche ore fa che la bestiola non ce l’ha fatta ed è morta oggi a distanza di 7 giorni, senza riprendere più conoscenza, stroncata dal colpo di calore troppo intenso.

E gli esperti delle guardie del nucleo zoofilo dell’Oipa di Padova avvisano: “Ricordate che il cane sente sempre una temperatura maggiore rispetto a noi, quindi il nostro consiglio è di non tenerlo al sole, che nel giardino abbia una tettoia e sempre l’acqua a disposizione”.