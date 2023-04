Mattarella visita due aziende emiliane in occasione del 1° maggio

Il Presidente della Repubblica si trova in visita nel Reggiano in occasione del 1° maggio. Sergio Mattarella ha visitato due aziende emiliane protagoniste nel campo della meccatronica, e ne ha approfittato per lanciare un messaggio sul valore del lavoro e di come questi sia uno dei fondamenti della Costituzione italiana. Il Presidente non passerà, quindi, al contrario di quanto si potesse immaginare, l’imminente festività nazionale al Quirinale.

Visita del Presidente della Repubblica, oggi, a due aziende leader nel settore della meccatronica in provincia di Reggio Emilia. Sergio Mattarella, quindi, ha anticipato di un paio di giorni la festività del 1° maggio, recandosi a Cavriago nella zona industriale, paese che fa parte del distretto di questo particolare settore, dove sono presenti ben 400 realtà. Ad accompagnare il Capo dello Stato in questa visita a due aziende emiliane, il ministro del Lavoro Marina Calderone.

Sergio Mattarella visita due aziende emiliane specializzate in meccatronica e anticipa di due giorni le celebrazioni del 1° maggio

“Celebriamo il valore della giornata del 1° maggio con necessario anticipo, nel cuore del distretto della meccatronica, a Reggio Emilia. Dopo l’anno scorso, a Udine, anticipiamo questa volta la celebrazione della Festa del Lavoro in un luogo che guarda all’innovazione” ha detto il Presidente che ha poi continuato dicendo come sia “Una realtà che ribadisce il valore costituzionale del lavoro e sottolinea come esso si confermi il motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica”.

Sergio Mattarella ha inoltre sottolineato come il lavoro sia uno strumento di mobilità sociale e si debba lavorare con impegno per combattere le diseguaglianze territoriali. Ha quindi continuato il suo discorso mettendo in evidenza come il lavoro sia strettamente collegato alla dignità delle persone e ai loro progetti di vita, esortando a non abbandonarsi al cosiddetto “lavoro povero“. Al contrario, deve invece servire per redistribuire il reddito prodotto dai lavoratori.

Il Capo dello Stato non ha mancato poi di fare un accenno al lavoro femminile, specificando come l’occupazione debba essere un modo per misurare la reale parità tra i due sessi e ha quindi parlato delle incredibili opportunità che potrebbero arrivare dal PNRR. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi lo strumento per “ridurre e colmare ritardi strutturali, sostenere strategie di crescita e favorire più diffuse opportunità”.

Il Capo dello Stato in visita in provincia di Reggio Emilia, ad accompagnarlo il ministro Marina Calderone

Ad accompagnare Sergio Mattarella in Emilia-Romagna il ministro del Lavoro Marina Calderone. I due sono stati accolti dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dai sindaci di Cavriago e Reggio Emilia, ovvero Francesca Bedogni e Luca Vecchi, oltre ai vertici di Unindustria Reggio Emilia e il presidente della Provincia Giorgio Zanni.

Il Presidente ha un programma piuttosto fitto per i prossimi giorni, che passerà nel territorio, e che prevede la visita alla Landi Renzo, azienda specializzata nella mobilità sostenibile e per le infrastrutture per gas idrogeno, biometano e naturale.

Quindi a seguire la visita allo stabilimento della Walvoil, produttrice di sistemi meccatronici completi, dove ha rilasciato il suo discorso dedicato alla Festa del Lavoro.

Il 2 maggio Mattarella sarà ancora in Emilia Romagna, questa volta a Cesena, dove visiterà il distretto produttivo agricolo, e potrà inoltre effettuare in anteprima una visita in anteprima alla Macfrut, la fiera dedicata all’ortofrutta che si terrà dal 3 maggio a Rimini. Il Capo dello Stato, quindi, non passerà la giornata di lunedì a Roma, al Quirinale, preferendo esaminare da vicino alcune eccellenze lavorative del nostro Paese.