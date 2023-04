Chi ha questi cellulari dovrà dire addio a WhatsApp: sparirà da questi dispositivi

Dovremo dire addio a WhatsApp su questi telefoni cellulari, che purtroppo smetteranno di supportarlo. Ecco quali sono.

L’applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo smetterà di funzionare presto su questi dispositivi mobili. Ecco di quali si tratta.

Addio WhatsApp su questi telefoni

Di recente, è stato annunciato l’arrivo di una nuova versione di WhatsApp, che andrà ad aggiornare la precedente. Stiamo parlando della versione beta 2.23.9.2, che si rilascerà per i dispositivi Android.

A causa di quest’ultimo aggiornamento, sono molti i dispositivi che non potranno più supportare WhatsApp, che quindi cesserà di funzionare.

La notizia ha lasciato spiazzati milioni di utenti, che adesso vogliono sapere se potranno continuare a usare quest’applicazione importantissima sul loro smartphone.

Ecco che di seguito vi sveliamo se potranno farlo e soprattutto quali sono i telefoni su cui WhatsApp non funzionerà più.

WhatsApp è una delle applicazioni più amate del mondo. Permette di connettere milioni se non miliardi di persone sparse su tutto il pianeta. Forse, però, tantissimi utenti non potranno più beneficiare di questa applicazione, a causa dell’ultimo aggiornamento.

Ci riferiamo, in particolare, all’ultimo aggiornamento per il sistema Android, che porta tante novità. Tra le novità più importanti troviamo un nuovo menù degli allegati e una tastiera completamente rivoluzionata.

Il menù viene modificato con l’intenzione di risultare più intuitivo e semplice per gli utenti. Gli sviluppatori desiderano che abbia un interfaccia molto più chiara.

Per quanto riguarda la tastiera, invece, questa viene completamente ridisegnata: la barra di selezione del tipo di tastiera, ad esempio, è posizionata ora dal basso verso l’alto; scompare la barra che consente di accedere alle varie categorie di emoji e molto altro.

Purtroppo, però, sono pochi gli utenti che potranno vedere questi cambiamenti sull’applicazione, visto che WhatsApp smetterà presto di funzionare su questi dispositivi.

Su quali smartphone smetterà di funzionare

Ma di quali stiamo parlando? Ci riferiamo a quelli il cui sistema operativo Android sia fermo alla versione 5.0. L’applicazione smette così di fornire i suoi servizi su questi dispositivi, per garantire agli utenti che possa offrire il massimo delle sue potenzialità.

Gli sviluppatori, infatti, non possono più dedicarsi al miglioramento delle prestazioni sui dispositivi così obsoleti da essere fermi alla versione 5.0 di Android. Devono, invece, aggiungere nuove funzionalità in modo che i nuovi cellulari possano godere di un’esperienza utente incredibile.

Bisognerà dire addio a WhatsApp su questi telefoni, in particolare su quelli più obsoleti. In tanto credono che non ci siano più persone che usano dispositivi con Android 5.0 e invece non è così.

Sono ancora tanti gli utenti, soprattutto anziani o ragazzini, che usano questi dispositivi perché magari non sono particolarmente interessati alla tecnologia, non sono esperti o alle prime armi. Forse, a causa di disponibilità economiche limitate, non possono acquistare uno smartphone di ultima generazione e adesso dovranno dire addio a WhatsApp.

A questo punto rimane da chiedersi quali siano i prossimi dispositivi sui quali dovremo dire addio a WhatsApp. I fan dell’applicazione sono davvero preoccupati. A rischio le versioni di Android a partire dalle successive alla 5.0.