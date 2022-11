Mattarella e il confronto con Macron: “Serve una collaborazione totale”

Il Quirinale rende noto un confronto telefonico che c’è stato tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente Francese Emmanuel Macron. Cosa si sono detti i due leader.

In quest’ultima settimana appena passata sono aumentate le tensioni tra Francia e Italia, per quanto riguarda la questione migranti.

Oggi è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come ha annunciato il Quirinale in una nota ufficiale, ha tenuto un colloquio telefonico con il Presidente Macron. Cosa si sono detti i due leader? Ecco qualche stralcio della loro conversazione.

Mattarella parla con Macron: l’importanza della relazione tra Francia e Italia

Sergio Mattarella ha deciso di intervenire, dopo le tensioni che si sono create tra Italia e Francia la scorsa settimana per la questione migranti.

Sono volate accuse tra le due nazioni: la Francia ha accusato il nostro Paese di non tenere fede agli accordi previsti dall’EU, mentre l’Italia aveva accusato il governo francese di non rispettare gli accordi presi per il ricollocamento dei migranti.

Una situazione tesa, che ha creato un grande dibattito, in cui è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Italiana, in un colloquio telefonico con il Presidente francese Emmanuel Macron.

La notizia arriva direttamente dal Quirinale, che diffonde un comunicato ufficiale in cui si viene a conoscenza dei temi affrontati durante la telefonata.

Secondo quanto si apprende, entrambi i leader erano d’accordo sull’importanza della relazione tra Francia e Italia. Inoltre, entrambi hanno concordato sul mettere in atto una collaborazione “in ogni settore, sia in ambito bilaterale dia dell’Unione Europea”

Un modo per allentare la tensione palese tra i due Paesi, servirà a qualcosa? Staremo a vedere, anche se al momento non ci sanno incontri ufficiali tra Italia e Francia.

La crisi diplomatica tra Italia e Francia

Questa crisi e le tensioni con la Francia da parte del nostro Paese sono iniziate quando la nave Ong Ocean Viking è stata “rifiutata” dall’Italia, creando serie difficoltà.

Il governo Meloni, infatti, ha rifiutato di dare l’ok per lo sbarco e sembrava avesse preso accordi con la Francia per far attraccare la nave a Tolone, in Francia.

Ma poi, nei giorni successivi alla vicenda, la Francia tramite il portavoce Olivier Veran ha attaccato duramente l’Italia, affermando che il governo non aveva rispettato gli accordi di accoglienza, parlando di un comportamento inaccettabile e definendo la Meloni “perdente” in tutta questa storia.

L’Italia è perdente perché dispone normalmente di un meccanismo di solidarietà europea che significa che un gran numero di Paesi europei, in particolare Francia e Germania, si impegnano in cambio del fatto che l’Italia accolga le navi barche

Inoltre, il portavoce del governo francese Olivier Veran ha dichiarato che la Francia non manterrà l’impegno previsto dal meccanismo europeo di solidarietà, ovvero quello di accogliere poco più di 3mila migranti presenti in Italia.

Un altro passo contro il nostro Paese, che inasprisce ancora di più le tensioni che si sono andate a creare.