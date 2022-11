Canone RAI 2023, nuove esenzioni: chi ha questo ISEE non deve più pagarlo

Nuove esenzioni che riguardano il Canone Rai, con questo ISEE specifico. Vediamo insieme chi è che non dovrà più pagarlo nel 2023.



Come la maggior parte di noi già pensa, il Canone Rai è una tassa molto fastidiosa e di cui faremmo tutti a meno. Ma attenzione, state in allerta, perché tutto sta per cambiare già dall’anno prossimo. Potreste infatti evitare di sostenere questa spesa. Come fare? Per i dettagli leggete pure qui di seguito.

Canone Rai: cosa sappiamo?

Come accennato poco fa, all’espressione Canone Rai, può seguire un certo fastidio e questa sembra essere una sensazione condivisa da molti di noi.

Il pagamento di questa tassa infatti è uno di quelli che più ci scoccia. Ma cosa sappiamo a tal proposito? Come si paga?

A tal proposito bisogna ricordare che il pagamento di questa tassa era stata fatta rientrare nella bolletta dell’energia elettrica.

E’ stato il governo Renzi a prevedere questo per far sì che fosse evitata l’evasione fiscale. Un’evasione che era molto forte prima di questo intervento: ecco che qualcosa andava pure fatto. Le cose, infatti, dopo sono cambiate e non di poco: si può dire che l’evasione fiscale è stata totalmente debellata da quando si può pagare il canone nella bolletta.

Si può affermare quind che questa è stata sicuramente una mossa strategica. Eppure già dall’anno prossimo non sarà più così: il canone Rai uscirà dalla bolletta ed ecco che vari aumenti potrebbero essere dietro l’angolo.

Proprio come i vari dubbi che si nutrono o si potranno nutrire a tal proposito: non si sa molto infatti su come sarà pagato il Canone Rai, ma si sa che sarà aumentato sotto richiesta della Rai stessa che non riesce più a sostenere i costi dei servizi.

È stato proprio l’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes a avanzare questa richiesta alla Commissione di vigilanza.

Cosa fare a tal proposito?

Canone Rai e ISEE: ulteriori dettagli

Sicuramente è bene tenere le orecchie bene aperte: già dal 2023 sembra esserci, infatti, l’opportunità di evitare di pagare il Canone e di continuare a guardare la tv felici e spensierati.

Anzi, le opportunità sembrano essere due:

Se dichiarate di non possedere dei televisori nella vostra abitazione, sarete esonerati dal pagamento del Canone Rai

A tal proposito basta scaricare il modulo che serve e che troverete proprio sul sito della Rai sotto la dicitura “modello per la Dichiarazione Sostitutiva da inviare all’Agenzia delle Entrate”.

Compilate questa domanda entro il 31 Gennaio dell’anno prossimo e non pagherete il Canone Rai per l’intero anno. Questo significa che l’anno prossimo dovrà essere ripresentata.

Chi ha ISEE basso può essere esonerato dal pagamento del canone

Questa è la seconda possibilità a cui si può fare riferimento: dunque chi ha un ISEE basso, nello specifico gli anziani, può fare tale richiesta, pur avendo la tv in casa. Per poter beneficiare di questo, il soggetto in questione deve avere 75 anni e un reddito di 8000 euro.

Come potete notare, le possibilità per non pagare il Canone ci sono e come: basta conoscerle e metterle in pratica. Saranno attive dal 2023, quindi non fatevi trovare impreparati.