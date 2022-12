MasterChef 2022, stasera inizia la dodicesima stagione

Questa sera inizia la dodicesima stagione di una delle cooking show più amate di sempre. Stiamo ovviamente parlando di MasterChef 2022 che torna in TV per la gioia di tutti gli appassionati dei fornelli e non solo. Questa è la dodicesima edizione che verrà trasmessa su Sky e in streaming su Now. Sembra tutto pronto per la prima puntata che questa sera verrà trasmessa alle 21:15. Ogni giovedì gli chef stellati Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonio Cannavacciuolo ci aspettano per una serata all’insegna della cucina.

Tra poche ore si accenderanno per la prima volta in questa dodicesima stagione i fornelli di MasterChef. La cooking show più amata della TV torna su Sky e Now ogni giovedì a partire da questa sera. L‘appuntamento resterà sempre alle 21:15, ma a differenziarsi dalle stagioni precedenti ci saranno degli ospiti inattesi.

Infatti tra i fornelli troveremo Igino Massari, Davide Scabin, il famoso chef Jeremy Chan, Mauro Colagreco ed infine Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini. Insomma è tutto pronto per l’appuntamento di questa sera che vedrà sfidarsi i giovani e giovanissimi. Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Gli aspiranti chef

Molti giovani e giovanissimi saranno presenti tra i fornelli della cucina di MasterChef di quest’anno. Gli aspiranti chef infatti ambiscono ad entrare nella masterclass 2022, che riparte questa sera su Sky e in streaming su Now. Ogni giovedì a valutare le creazioni di coloro i quali stasera passeranno la selezione troviamo sempre gli chef stellati. Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo compongono infatti la giuria che è stata nuovamente confermata per questo quarto anno consecutivo.

Saranno Infatti pronti a giudicare i piatti proposti dagli aspiranti chef e a decidere chi ha la stoffa per poter restare fino alla fine. Questa sera si riparte con il botto, con le live Cooking che saranno il fulcro dei primi due episodi trasmessi di questa sera trasmessi alle 21:15 su Sky Uno. Questa per gli chef sarà la prima occasione per farsi conoscere e per convincere i giudici arrestare. Con tre si l’aspirante chef potrà rimanere e sfidarsi con gli altri nelle puntate successive con due sì invece il suo ingresso sarà in bilico.

Riceverà infatti in questo caso un grembiule grigio e l’accesso alla fase intermedia per sottoporsi a un test di abilità in cucina. Le sfide in questo caso saranno tre e solo dopo aver conquistato i giudici sarà permesso all’aspirante chef di entrare nella cucina di MasterChef come concorrente. Nel caso contrario ovviamente dovrà abbandonare la possibilità di arrivare in finale.

Le sfide di Masterchef

Dopo le prime due puntate si inizierà a formare la classe di quest’anno e secondo un meccanismo rotatorio, inizieranno a sfidarsi fra loro. Di certo quest’anno non mancheranno le novità e tante prove appassionanti da vedere in TV ogni giovedì sera. Tanti colpi di scena certamente costelleranno questa dodicesima edizione tanto attesa di MasterChef e torneranno ovviamente le famose ed enigmatiche Mystery box.

Come ogni edizione di MasterChef che si rispetti ci saranno tanti chef stellati come ospiti, anche internazionali. Tornerà infatti Jeremy Chan, un ragazzo londinese che ha già acquisito 2 stelle Michelin e tanti altri italiani, che saranno presenti davanti alle telecamere di MasterChef 2022.

Insomma è tutto pronto e vi basterà mettervi comodi sul divano e assistere a questa nuova e travolgente edizione di MasterChef 2022, questa sera su Sky Uno e in streaming su Now.