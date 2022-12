Adani non commenterà la finale, la Rai boccia l’ex calciatore

Il campionato del mondo sta per concludersi e ,come sempre, ha suscitato emozioni, gioie ed anche qualche polemica, in particolare il pubblico italiano non ha apprezzato le parole di Lele Adani durante le telecronache dei match dell’Argentina.

L’ex difensore azzurro infatti è stato accusato sui social di un atteggiamento imparziale e di assoluto tifo verso Messi e la sua Argentina.



I mondiali 2022 stanno per concludersi, sabato infatti Croazia e Marocco si giocheranno la finale per il terzo e quarto posto mentre nel pomeriggio di domenica ci sarà la finalissima tra Argentina e Francia.

L’attesa è tanta ed anche in Italia si respira un’aria di grande entusiasmo per vedere finalmente Kylian Mbappè e Leo Messi uno di fronte all’altro.

Tutte le partite di questo campionato del mondo sono state trasmesse in diretta in esclusiva dalla Rai che, tra i vari commentatori tecnici, ha scelto di affidarsi a Lele Adani che ha commentato tutti i match che hanno portato l‘Argentina in finale.

La visione calcistica quasi “filosofica” dell‘ex difensore dell’Inter ha sempre diviso gli ascoltatori ed in questo mondiale Adani è stato sommerso dalle critiche per i suoi continui elogi, a volte anche ingiustificati, verso le prestazioni di Leo Messi.



Le scelte della Rai per la finale dei mondiali

Le pesanti critiche hanno indotto la Rai a “retrocedere” la coppia Bizzotto-Adani a commentare la finale per il terzo e quarto posto di sabato sera tra Croazia e Marocco.

Una scelta forte dunque maturata dopo tante critiche ricevute in queste settimane e la sensazione che l’ex calciatore abbia un tifo dichiarato non tanto per l’Argentina quanto soprattutto per il suo numero 10.

La voce che accompagnerà la finalissima tra Argentina e Francia sarà quella di Alberto Rimedio che al suo fianco avrà il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Adani dunque dovrà accontentarsi di guardare la partita dagli studi Rai ed, al massimo, commentare nel post partita le azioni più importanti della finale.

Si chiude nel peggiore dei modi dunque il Mondiale di “Lele” che da protagonista assoluto fin qui (nel bene o nel male) viene messo “in panchina” dalla Rai proprio nella notte in cui il suo idolo Leo Messi andrà a caccia del suo primo mondiale in carriera.