Massimo Ranieri, Cristina non è l’unica: sbuca l’altro ‘figlio segreto’ | Più famoso di lui

Il cantante partenopeo Massimo Ranieri è tornato sul piccolo schermo ma su di lui esce allo scoperto un retroscena. Vediamo di cosa si tratta.

Massimo Ranieri non avrebbe soltanto una figlia ma anche un figlio che, stando a quanto si dice, è più famoso di lui.

Il ritorno di Massimo Ranieri in tv

La voce che hai dentro andrà presto in onda su Canale 5 e vedrà il grande ritorno di Massimo Ranieri sul piccolo schermo. Accanto a lui Gianfranco Gallo, altro cantante napoletano del cui padre Ranieri fu il maestro (Nunzio Gallo). Con loro Maria Pia Calzone, resa celebre da Gomorra.

Massimo Ranieri interpreta un uomo uscito dopo dieci anni di carcere a Poggioreale, Napoli. A quel punto, decide di riprendere in mano le redini della sua vita, tra cui la sua casa discografica. Ad ostacolare le sue volontà, però, subentrerà proprio Gallo. La fiction si prospetta un grande successo di pubblico.

Il figlio segreto

Nel corso della sua lunga ed apprezzata carriera, Massimo Ranieri ci ha tenuto sempre a mantenere il riserbo circa la sua vita privata. Tuttavia, qualcosa è trapelato e qualcos’altro ci ha tenuto a dirlo lui stesso. Ad esempio, ammise di avere una figlia Cristiana Calone che riconobbe soltanto quando la ragazza aveva 24 anni, ovvero nel 1995.

Nel corso di un’intervista televisiva, il cantante ha raccontato di aver avuto una relazione speciale con una persona diverso tempo fa. Tra i due si sarebbe sviluppato un legame talmente speciale da considerarlo come un figlio.

In realtà, non si tratta di un figlio di sangue quanto professionale. Massimo Ranieri, infatti, si sente particolarmente legato ad un collega: Tiziano Ferro che avrebbe potuto benissimo, per età e voce, essere suo figlio.

I due godono di una grande stima incredibile e, in un certo senso, si somigliano anche molto (es. per il naso, l’espressione, il sorriso). Proprio la somiglianza tra i due ha fatto sì che venisse messa in giro la notizia bufala che i due fossero davvero padre e figlio. Sono state avanzate molte ipotesi, da svariate testate che hanno messo addirittura a paragone le foto dei due artisti.

La notizia, naturalmente, resta una bufala poiché Tiziano Ferro è figlio di un geometra di latina. Dunque, Massimo e Tiziano restano padre e figlio artistici. Resta, dunque, la leggenda metropolitana a cui piace credere per sognare un po’.