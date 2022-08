Marocco: Il ministro degli Esteri annulla l’appuntamento con Borrell

Il Governo del Marocco si sflia dalle dichiarazioni di Borrell su una “consultazione” con il popolo saharawi per il futuro del Sahara occidentale.

Il ministro degli Affari esteri del Marocco, Náser Bourita, ha compiuto questo venerdì un nuovo gesto per mostrare la sua rabbia con l’alto rappresentante per gli affari esteri dell’Unione europea, Josep Borrell, dopo essere stato protagonista di una controversia all’inizio di questa settimana, per alcune dichiarazioni a TVE in che ha sostenuto una “consultazione” con il popolo Saharawi sul futuro del Sahara occidentale.

Il Marocco irritato con Borrell e la Ue

Secondo vari media legati al governo del Marocco, Burita ha cancellato un’intervista con Borrell prevista per il prossimo settembre, quando il politico spagnolo avrebbe dovuto visitare Rabat. Questo giovedì Burita aveva espresso pubblicamente la sua rabbia con il capo della diplomazia europea durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, in visita nella capitale marocchina.

“Deploriamo queste dichiarazioni perché non riflettono la posizione della Spagna o dell’Unione Europea”, ha sbottato il massimo diplomatico marocchino quando gli è stato chiesto del commento controverso di Borrell in un’intervista a TVE lunedì scorso. “Speriamo che sia un errore di Borrell”, ha aggiunto prima di sottolineare che lo stesso Borrell aveva già qualificato le sue stesse parole in una successiva intervista con l’agenzia Efe, in cui ha sostenuto una soluzione “concordata tra le parti” nel quadro delle Nazioni Unite.

L’origine della polemica va ricercata in un discorso del re del Marocco, Mohamed VI, sabato scorso in occasione del 69° anniversario della Rivoluzione del Popolo e del Re. Nel suo discorso alla nazione, il monarca alaouita ha elogiato la posizione spagnola definendola “chiara e responsabile” sulla questione del Sahara occidentale e ha esortato gli altri paesi dell’UE a seguire le sue orme.

Cinque mesi fa, il governo di Pedro Sánchez ha deciso di rompere con una politica statale di quasi cinquant’anni basata sulla neutralità in questo spinoso conflitto e ha abbracciato la proposta marocchina di concedere un regime autonomo al Sahara occidentale.Su TVE, Borrell ha voluto smentire che ci fosse qualche discrepanza tra le posizioni di Madrid e Bruxelles. “La posizione che ha il governo spagnolo era ed è quella dell’Ue.

In altre parole, difendere lo svolgimento di una consultazione in modo che sia il popolo Saharawi a decidere come vuole che sia il proprio futuro”, ha affermato Borrell, che è stato interpretato come sostegno allo svolgimento di un referendum di autodeterminazione nel Sahara occidentale. Questa è la posizione difesa dal Fronte Polisario e dal suo massimo sostenitore, l’Algeria, ma è inaccettabile per l’attuale amministrazione marocchina.

Da qui la furiosa reazione di Burita. Tuttavia, il padre dell’attuale monarca, Hassan II, ha accettato all’inizio degli anni ’90 lo svolgimento di un referendum sull’autodeterminazione del Sahara come soluzione al conflitto. Tuttavia, dopo che il lavoro della commissione delle Nazioni Unite incaricata di effettuare il censimento è stato ostacolato dall’atteggiamento del Marocco, è diventato chiaro che Rabat non intendeva davvero consentire lo svolgimento della consultazione.

Così, nel 21° secolo, iniziarono ad essere esplorate altre opzioni per risolvere il conflitto, come la concessione di un’ampia autonomia al popolo Saharawi. Per decenni, la questione del Sahara occidentale è stata l’asse centrale attorno al quale ruota la politica estera marocchina. Tuttavia, è stato solo quando Donald Trump ha riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara occidentale alla fine del 2020 che la diplomazia di Rabat ha adottato un atteggiamento molto più energico in difesa dei suoi postulati.

Rabat ha anche annunciato questo venerdì il ritiro del suo ambasciatore in Tunisia, come si legge in una nota, per aver moltiplicato “atteggiamenti e comportamenti negativi nei confronti del Regno del Marocco e dei suoi interessi superiori nell’ambito del processo TICAD.