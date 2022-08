2 palline di carta stagnola nell’armadio, non immagini quel che accade ai capi: incredibile

La carta stagnola nell’armadio sembra essere un’idea strana? Se non si prova è impossibile capire quello che può accadere ai capi di abbigliamento. Un solo prodotto e mille usi diversi.

Diventa impossibile comprendere cosa la carta stagnola nell’armadio possa fare ai nostri capi di abbigliamento, sino a quando non si prova. Questo è un prodotto che si usa principalmente in cucina, per la conservazione e la copertura degli alimenti. Eppure, in pochi sanno quanti altri straordinari utilizzi è capace di regalare un solo foglio di alluminio.

Alluminio, la carta dai mille usi

L’alluminio non manca mai in casa soprattutto come uso in ambito alimentare. Nessuno sa che questi fogli possono trasformarsi in ottimi alleati per tantissimi usi alternativi.

La carta alluminio è pratica ed economica, ideale per trovare delle soluzioni alternative trasformandola in alleata perfetta per ogni cosa che accade in casa. Sono soluzioni fai da te, semplici da replicare e ideali per rendere le faccende quotidiane ancora più veloci (oltre che pratiche).

Spesso non si conosce il potenziale di alcuni materiali, destinando loro ad un solo uso ovvero quello comune per la quale sono stati realizzati. Dimentichiamo per un attimo i prodotti chimici e scopriamo cosa è possibile fare con un solo foglio di carta alluminio:

Pulire i gioielli in acciaio , rivestendo una ciotola con l’alluminio. Subito dopo riempirla di acqua calda e aggiungere del sale. Lasciare i gioielli a bagno e poi asciugarli con l’aiuto di un panno asciutto per averli puliti e come nuovi!

Il metodo di cui sopra è ottimo anche per le posate che col tempo si sono opacizzate, contrastando i segni del tempo. Un consiglio? Conservare le posate avvolte nella carta alluminio non le farà opacizzare

La carta alluminio è ottima anche per realizzare una spugnetta abrasiva e togliere tutte le macchie di sporco dalla tenda della doccia;

Se lo zucchero di canna in dispensa si è indurito, non è necessario buttarlo via. Basterà creare dei piccoli pacchetti di carta alluminio e metterli in forno a 150°C per soli 5 minuti: lo zucchero è morbido da usare subito;

Le nonne affilavano le lame delle forbici con l'alluminio, ripiegandolo su se stesso più volte e poi tagliarlo in mille parti diverse. Una operazione semplice che affila le forbici in pochissimi minuti;

La piastra del barbecue è incrostata e impossibile da riutilizzare? Con la carta alluminio si potrà risolvere il problema, spruzzando dell'aceto sulla griglia per poi raschiare via lo sporco incrostato.

Perché mettere 2 palline di stagnola nell’armadio?

2 palline di stagnola nell’armadio a cosa servono? Questo è un altro uso della carta alluminio che stupisce sempre. Quante volte si prende la scossa quando si toglie un indumento o lo si prende tra le mani togliendolo da un cassetto o da un armadio? L’elettricità statica si può eliminare, posizionando due palle grandi di stagnola proprio dentro l’armadio.

Questo è un materiale che funge da ottimo conduttore, evitando così il formasi di queste scariche elettriche fastidiose. Stesso discorso con l’asciugatrice, inserendo una palla di stagnola prima di avviare il ciclo così da avere capi morbidi e senza scossa.