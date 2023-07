Marica Pellegrinelli racconta la sua battaglia contro il cancro

Marica Pellegrinelli, la modella 34enne diventata nota per aver sposato nel 2009 Eros Ramazzotti, ha raccontato di aver avuto un tumore all’ovaio destro l’anno scorso e di come sia riuscita a sconfiggerlo.

La modella di origini bergamasche ha deciso di raccontare ai suoi follower di Instagram il brutto male che l’ha colpita, sfruttando il social network per fare prevenzione e ringraziare tutte le persone care che le sono state vicine nel bruto periodo della malattia.

La modella e l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha deciso di condividere in un post sul suo profilo personale di Instagram la sua esperienza che l’anno scorso ha segnato la sua esistenza. Marica Pellegrinelli, infatti, ha scritto ai suoi follower di avere avuto un tumore all’ovaio destro e di come sia riuscita a lottare contro questa difficile battaglia.

Queste le parole della 34enne di origini bergamasche in un post condiviso su Instagram in cui spiega di essere stata operata l’estate scorsa e ha deciso di parlarne solo adesso dopo essere stata sicura di aver vinto la sua lotta contro il cancro.

A distanza di 12 mesi la modella, mamma di due figli avuti dal matrimonio con Eros Ramazzotti, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, si dice grata alla vita e racconta di sentirsi più forte di prima, una sorta di rinascita per Marica Pellegrinelli.

Nel suo post su Instagram ha voluto ringraziare pubblicamente tutte quelle persone care, amici e familiari, che le sono state accanto in uno dei periodi più brutti della sua vita. Marica ha raccontato di essere tornata più forte di prima, una battaglia riuscita ad affrontare con positività e coraggio.

La modella, inoltre, allo stesso tempo, ha voluto fare anche prevenzione, invitando tutti i suoi follower a non trascurarsi nel caso in cui ci fosse un campanello d’allarme e a sottoporsi regolarmente a controlli medici.

“Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”.