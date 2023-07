È morto lo scrittore Milan Kundera, aveva 94 anni

È morto all’età di 94 anni il celebre scrittore Milan Kundera, candidato più volte per il Nobel alla letteratura, autore de “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, considerata tra le opere più note e conosciute.

Lo scrittore era nato il 1 aprile 1929 a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca, capitale della regione della Moravia. La notizia della sua morte è stata resa nota dalla tv ceca e nell’arco di pochi minuti ha fatto il giro di tutto il mondo.

Candidato più volte per il premio Nobel alla letteratura, senza mai però vincerlo, è stato uno scrittore celebre e molto conosciuto per le sue opere tradotte in circa 40 lingue. Si è spento questa mattina nella capitale francese.

Riservato, non amava apparire in pubblico, dalle sue informazioni biografiche ufficiali si sa che è nato in Cecoslovacchia nel 1929 e nel 1975 si è trasferito in Francia.