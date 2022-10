Maria De Filippi, com’era prima della chirurgia? Il notevole cambiamento | FOTO

By

Tra le donne donne dello spettacolo che sono state definite “regine della televisione” non possiamo non citare Maria De Filippi. Sono anni, oramai, che Queen Mary ci tiene compagnia con le sue trasmissioni. Ma come è cambiata la conduttrice nel corso del tempo? E, soprattutto, ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Scopriamolo insieme.

Nata a Milano il 5 dicembre 1961, Maria De Filippi è ad oggi un punto cardine della televisione italiana, ma il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto per caso. La conduttrice, infatti, dopo aver frequentato il liceo classico, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con una votazione pari a 110 e lode, con il progetto di intraprendere la carriera di magistrato.

Una volta intrapresa la carriera televisiva, però, la conduttrice è stata in grado di percorrere velocemente la strada del successo, divenendo, nel tempo, anche autrice e produttrice. La De Filippi, infatti, insieme alla RTI, è la proprietaria della Fascino PGT, la società che realizza tutti i programmi da lei condotti. Maria, inoltre, è anche la fondatrice della piattaforma Witty tv, dove è possibile rivedere tutte le puntate delle trasmissioni prodotte dalla Fascino.

Dai suoi esordi ad oggi, Maria De Filippi è cresciuta molto, sia professionalmente sia come donna. La conduttrice è anche molto cambiata esteticamente, così come è stato fatto notare in una delle puntate del tg satirico Striscia la Notizia. C’è lo zampino della chirurgia nel cambiamento di Maria? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Maria De Filippi protagonista di “Fatti e rifatti”

Tutti, nel corso della nostra vita, abbiamo visto una o più puntate di Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci, infatti, va in onda dal 1989, e con i suoi servizi e le sue rubriche, è da allora un appuntamento fisso per molti telespettatori italiani.

E a proposito di rubriche, impossibile non citare quella intitolata “Fatti e rifatti“, in cui vengono evidenziati i cambiamenti che le star, negli anni, apportano alla propria immagine tramite piccoli/grandi interventi di chirurgia estetica. Tra le sotto l’occhio del radar del tg satirico è finita ci è finita anche Maria De Filippi.

In una delle puntate di Striscia dello scorso anno, i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si sono soffermati sul cambiamento di Maria De Filippi. Il risultato della diagnosi dello scanner è stato il seguente: “[…] Al confronto, sembra che sia ricorsa a delle punturine rivitalizzanti”.

Nessun intervento di chirurgia invasiva, dunque, per la nostra Maria la quale, oltre a essere una bellissima donna, ha sempre dimostrato di possedere alcune delle qualità più belle che una persona possa desiderare: talento; dolcezza; simpatia e intelligenza.

La vita privata

Maria De Filippi non è solo una donna in carriera, ma è anche una mamma e una moglie. Nel 1995, infatti, la conduttrice è convolata a nozze con il giornalista Maurizio Costanzo con il quale, a tutt’oggi, è ancora sentimentalmente legata.

Maurizio e Maria, nel 2002, hanno preso in affido il loro unico figlio, Gabriele, adottato poi ufficialmente nel 2004.