Come togliere le macchie rosa dai panni, con questo ingrediente tornano candidi

Quante volte vi è capitato di prendere il vostro bucato appena lavato e vederlo pieno di macchie? Magari avete lavato i vostri vestiti bianchi e per sbaglio c’èra anche il vostro jeans rosso che ha macchiato tutto. Come correre ai ripari?

Sarà successo a tutti noi di fare la lavatrice e senza volerlo macchiare i propri capi bianchi per un errore di distrazione. Magari avete macchiato proprio quella camicia bianca, la vostra preferita e non volete proprio buttarla. Ma chi vi dice che deve essere buttata? Non è necessario.

Quindi non temete, perchè qui di seguito cercheremo di capire cosa occorre fare per far tornare i vostri capi com’erano prima. Vi mostreremo, infatti, un metodo che vi lascerà a bocca aperta e con un bel sorriso stampato in faccia.

Capi macchiati: cosa fare per smacchiarli?

Avete macchiato i vostri capi bianchi di rosso e non sapete cosa fare per risolvere questo guaio? Niente paura, mantenete i nervi ben saldi e soprattutto agite subito, senza perdere tempo.

Non lasciate infatti che il vostro capo asciughi, ma intervenite prima, altrimenti il colore con il calore non potrà far altro che essere ancora più forte e più difficile da smacchiare. Cosa fare dunque?

Procedete subito con un risciacquo dei capi macchiati in lavatrice e aggiungete un bicchiere di candeggina. Mi raccomando bisogna attivare il lavaggio completo e con una grande velocità, la più alta se possibile.

Non avete a portata di mano la candeggina? Non perdete tempo per andare ad acquistarla, potete sempre utilizzare una tazza di aceto bianco. Va bene lo stesso.

E se alcune macchie non vanno via?

Il lavaggio è al termine ma le macchie rosa ancora ci sono? Ripetetelo: non è detto però che con il secondo lavaggio andranno via! Come non è detto che il bianco torni al suo colore originale.

Cosa fare se anche dopo il secondo lavaggio non otteniamo i risultati sperati? Non disperate, non è detto che non ci riuscirete. Provate a immergere i vostri capi per 8 ore in una piccola bacinella di acqua fredda, aggiungendo sempre della candeggina.

Fate passare queste ora e poi lavate nuovamente i vostri capi. Ricordate sempre che questi non devono essere asciutti quando seguite questi passi. È fondamentale questo passaggio.

Piccoli accorgimenti da seguire: cosa tenere in considerazione?

Fatto questo, i vostri capi dovrebbero essere privi di macchie e bianchi come prima! Questo metodo insomma vi aiuterà e voi non sarete costretti a buttar via nulla. Va tenuto presente però che questo metodo non è valido per tutti i capi: alcuni potrebbero rovinarsi perché magari realizzati con tessuti molto delicati.

Ecco che in tal caso potrebbe essere utile utilizzare una candeggina senza cloro che risulta essere meno aggressiva: se usata, spesso, anche questa però può rappresentare un rischio per i vostri panni.

Un’alternativa alla candeggina potrebbe essere il percarbonato di sodio: potete trovarlo online o in qualsiasi negozio che vende prodotti di questo tipo. Quest’ultimo è in grado di ravvivare il bianco, più del bicarbonato.

Insomma come ben vedete, prima di buttare i vostri panni macchiati, c’è tanto da fare e provare. Non lasciatevi prendere dallo sconforto e se succede provate a seguire passo dopo passo quello che è stato detto finora.

Vedrete che potrete indossare nuovamente quella camicia che tanto amate!