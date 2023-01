Mare Fuori 3, il cast della nuova stagione: dai personaggi già noti alle new entry

Continuano le avventure dei giovani detenuti dell’IPM di Napoli, giovani adulti alle prese con detenzione, crescita, crisi di coscienza, amicizia ed amore.

Ecco il cast e i personaggi della nuova stagione della serie TV, da Ciro a Carmine.

Mare Fuori 3, il cast della nuova stagione

Dato il successo avuto dalle prime due stagioni, i fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno le nuove avventure dei protagonisti della serie Mare Fuori, che racconta della vita di alcuni ragazzi detenuti nel penitenziario minorile di Napoli. Scopriamo insieme quali sono i volti nuovi all’interno del cast della nuova stagione e quali invece torneranno per regalare nuove emozioni al pubblico.

Non può mancare all’interno dell’IPM la direttrice Paola Vinci interpretata da Carolina Crescentini. Ad accompagnarla, come ha fatto nelle prime due stagioni, ci sarà Massimo Esposito il comandante della polizia penitenziaria (interpretato da Carmine Recano). Quest’ultimo nella serie tiene particolarmente a cuore le sorti di tutti i giovani detenuti ed è presente nel cast sin dal primo episodio maturando un forte legame con la direttrice Paola. Per quanto riguarda i volti nuovi invece ci sarà Lucrezia Guidone, una new entry del cast di Mare Fuori nota per aver recitato in alcune serie Netflix come ad esempio Luna nera, Fedeltà e Summertime.

Attesissimo è Massimiliano Caiazzo nei panni di Carmine Di Salvo soprannominato all’interno della serie O’ Piecoro. Il ragazzo è cresciuto in un ambiente familiare malavitoso ma spera comunque in un suo personale riscatto per distaccarsi una volta per tutte da una vita di per sé già particolarmente difficile. Altro grande ritorno che i fan tanto attendevano è quello di Giacomo Giorgio che interpreta il giovane boss Ciro Ricci, attivo all’interno di una famiglia di camorristi che finisce all’interno del penitenziario per spaccio di droga. Nella serie Ciro è intenzionato a farsi valere come leader all’interno del carcere e si scontra con altri due detenuti ma purtroppo in maniera letale.

Torna anche Valentina Romani, ovvero Naditza che è una ragazza rom di Napoli, particolarmente sveglia e molto talentosa e che preferisce vivere in un penitenziario piuttosto che insieme alla sua famiglia e quindi alla sua comunità. All’interno dell’IPM incontra Filippo, ragazzo per il quale nasce un sentimento d’amore. Quest’ultimo tornerà nella nuova stagione interpretato sempre da Nicolas Maupas, il personaggio nella serie è soprannominato dagli altri detenuti O’ Chiattillo e ricambierà il sentimento della giovane Nad; finito in carcere a causa di un errore fatale, il giovane è musicista ed è di buona famiglia, è di Milano e all’interno del carcere stringerà una forte amicizia con il compagno di cella, ovvero Carmine.

Il cast non può considerarsi al completo senza Pino O’ Pazzo, interpretato da Artem Tkachuk, detenuto in carcere per omicidio. All’interno del penitenziario spesso perde il controllo e nel corso degli eventi si schiera sempre di più dalla parte di Filippo e Carmine. Anche Domenico Cuomo torna nei panni di Gianni detto CardioTrap e Antonio Orefice, che nella serie è Totò. Tornando ai protagonisti principali abbiamo il grande ritorno di Matteo Paolillo che interpreta Edoardo Conte, personaggio che nella serie è particolarmente legato a Ciro Ricci e infatti è membro del clan della famiglia di quest’ultimo.

Saranno presenti nuovamente Serena De Ferrari che interpreta Viola, ovvero una detenuta che si trova a scontare la pena in carcere in seguito all’omicidio della sua migliore amica, e Anna Ammirati che interpreta un’agente penitenziaria di nome Liz; Nicolò Galasso ovvero Gaetano O’ Pirucchio, tirapiedi di Ciro, torna nella nuova stagione e ultimo a tornare ma non per importanza è Vincenzo Ferrera che interpreta Beppe Romano, lo psicologo dell’istituto penitenziario minorile.

La serie prodotta da Rai fiction e Picomedia sarà disponibile dal 1 febbraio in streaming su Rai play e sarà in programmazione su Rai2 a partire da mercoledì 15 febbraio.