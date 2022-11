Mara Venier, avete mai visto il posto in cui vive? Sembra un castello | FOTO

Mara Venier, avete mai visto dove abita la signora della domenica italiana? La sua casa sembra un castello. Ve la mostriamo.

Che meravigliosa casa ha la conduttrice di Domenica in! Mara Venier vive in una dimora meravigliosa. Rimarrete a bocca aperta a vedere i suoi interni. Spettacolare.

Mara Venier, la signora della domenica italiana

Sono ormai tantissimi anni che Mara Venier ha consacrato la sua vita alla televisione. Ha esordito giovanissima nel mondo scintillante dello spettacolo e non si è fermata un solo momento.

Sono trascorsi più di 30 anni da quando il pubblico italiano ha fatto la conoscenza della bionda veneta che per la sua bellezza e per il suo talento è stata capace di stregare tutta Italia.

Non ha intenzione di smettere, Mara, che ancora oggi continua a intrattenere il suo amatissimo pubblico con Domenica in, il programma che, salvo per un breve periodo di tempo, è sempre stato sotto la sua conduzione.

Non è mica un caso che è stata definita la regina della domenica italiana? Rare sono le interviste che rilascia nelle altre trasmissioni televisive ma non si nega mai ai colleghi giornalisti o conduttori quando chiedono la sua presenza in TV.

Insomma, non soltanto è una conduttrice straordinaria ma anche un’amica eccellente. Mara Venier ha sempre fatto parlare di sé pure per la sua vita privata. Sebbene abbia cercato di mantenere un certo riserbo su amore e affetti, ciò che sappiamo oggi del suo privato è quanto ha voluto condividere con il suo amatissimo pubblico.

Anche la casa è una di queste cose che lei ha voluto mostrare ai suoi tanti seguitori. A questo proposito, avete visto dove vive la bella veneta? La sua dimora sembra un castello. Che spettacolo!

Dove vive la bellissima conduttrice Rai

Mara Venier ha una casa da sogno, un attico che sembra un castello. Voi l’avete mai vista la sua abitazione? Ve la mostriamo noi. Le immagini che potete trovare poco più sotto mettono in evidenza alcuni dettagli della maestosa e lussuosa dimora della amatissima conduttrice Rai.

La bella veneta vive da anni a Roma ma non in un quartiere qualsiasi bensì nel cuore della Capitale. La vista che ha dalla sua abitazione è a dir poco splendida: può vedere tutta Roma dall’alto. Insomma, è la città ad essere ai suoi piedi e non viceversa.

La Venier vive con il marito Nicola Carraro, con il quale è sposata dal 2006, in un attico super lussuoso che affaccia su piazza Venezia. Dal suo meraviglioso terrazzo si può vedere addirittura l’Altare della patria.

L’abitazione, come dimostrano le fotografie che lei ha condiviso sul suo profilo Instagram, è molto grande. Ha preferito colori chiari per le sue pareti, Mara Venier, che sa bene come i colori tenui richiamano luce, proprio come quella che lei è in grado di portare in televisione e nel cuore del pubblico italiano.

Sebbene abbia preferito un arredamento moderno per allestire la sua abitazione, non manca qualche tocco retrò come una cassettiera in legno noce su cui sono riposti alcuni ricordi della conduttrice.

Su di essa è possibile infatti vedere adagiati quadri e fotografie di lei da giovane o con i suoi meravigliosi nipotini. Per quanto riguarda il salotto, anche in questo caso lo stile è molto semplice.

Mara lo ha arredato con divani colorati. Alle pareti troviamo un grosso poster di Marilyn Monroe, suo idolo e altre suppellettili ben disposti e pezzi di arredo, come un tavolo di vetro e sedie sempre in stile vintage.

Sicuramente, però, il pezzo top della casa è il suo stratosferico terrazzo: è enorme e da esso si può vedere tutta la bellezza di Roma. Numerose volte la conduttrice si è mostrata sul suo terrazzo da sola, in compagnia del marito o degli amici, a cenare o a festeggiare qualche evento importante.

Avete poi visto il maggiordomo che vive con lei? Si tratta di una statua con il naso rosso da pagliaccio, posizionato proprio all’ingresso e pronto ad accogliere tutti gli ospiti che entrano nella sua bellissima abitazione. Insomma, la casa di Mara Venier è un sogno ad occhi aperti, un piccolo castello nel cuore di Roma.