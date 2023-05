Mara Maionchi è famosissima, ma il marito anche di più: avevate capito chi è?

By

Mara Maionchi è famosa e conosciuta in tutta Italia, ma in pochi sanno che proprio lui è suo marito: famoso come lei.

Se qualcuno chiedesse di esprimere la concezione di coppia e amore, ecco che si potrebbe prendere in considerazione Mara Maionchi e suo marito. Se lei è uno dei volti più famosi della TV, lui è altrettanto famoso e noto nell’industria musicale. I coniugi lavorano insieme da tantissimi anni e formano una squadra perfetta, come dice sempre lei quando posta degli scatti inediti su Instagram. Una donna divertente e tenace, con a fianco un uomo straordinario. Di chi stiamo parlando?

Chi è il marito di Mara Maionchi?

Mara Maionchi è sicuramente uno dei volti e personaggi televisivi più amati in assoluto. Spesso e volentieri ospite dei programmi noti, oppure protagonista sino a giudice severissimo di X-Factor. Insomma, la Maionchi ha avuto una lunghissima carriera ed è stata proprio lei a scoprire il talento di Tiziano Ferro (solo per fare un nome tra i tanti).

Non è da sola in tutto questo, infatti Mara al suo fianco ha un uomo straordinario con la quale condivide vita professionale e privata. Il suo nome è Alberto Salerno ed è famosissimo proprio come lei.

Classe 1949, Salerno è nato a Milano ed è sempre stato un paroliere affermato oltre che produttore discografico. Il padre, Nicola Salerno – Nisa – gli ha trasmesso la passione per la musica. Alberto a soli 15 anni inizia a scrivere canzoni e frequentare i primi studi di registrazione.

Una coppia nella vita e sul lavoro

La sua prima canzone è diventata un grande successo, grazie alla voce e l’interpretazione di Mino Reitano in “Avevo un cuore”. Salerno a quel punto capisce la strada da percorrere e inizia a scrivere canzoni per tutti i più grandi. Qualche esempio? Terra Promessa di Eros Ramazzotti, Fotografando di Loredana Bertè, Io Vagabondo cantata dai Nomadi e Io nascerò di Loretta Goggi.

Una professione invidiata, con una professionalità ricercata e riconosciuta da tutti i cantanti italiani.

Mara Maionchi e Alberto Salerno hanno avuto alti e bassi, come per le migliori coppie. Si sono sposati nel 1976 e hanno avuto due figlie di nome Camilla e Giulia. Purtroppo, dopo la nascita delle due bambine, Salerno ha tradito a moglie. Un evento che ha segnato la coppia, che ha saputo superare questo piccolo ostacolo per poi vivere felici e contenti per tutti questi anni.

I due coniugi sono insieme da ben 50 anni e condividono anche la vita professionale. La Nisa è la loro etichetta discografica, chiamata così in onore del padre di Alberto. Ci sono poi stati dei cambiamenti, ma Salerno continua ad occuparsi di musica ed è sempre a disposizione per i nuovi talenti. Una coppia che ha sicuramente fatto nascere stelle della musica italiana e non solo.