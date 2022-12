Il Senato ha votato la fiducia al governo sulla manovra

Anche il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sulla legge di bilancio con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un solo astenuto. Seguirà, poi, l’approvazione del testo.

La Manovra 2023 ha avuto la fiducia da parte del governo e oggi è stata portata al Senato, dalle 9 sono iniziate le dichiarazioni di voto di fiducia, seguiranno poi la chiama e infine la votazione finale sul provvedimento. A porre la fiducia sul maxiemendamento è stato il Ministro Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento intervenendo durante l’Aula tenuta da Gian Marco Centinaio a Palazzo Dama.

Arriva in Senato la Manovra 2023

L’arrivo della Manovra 2023 era previsto per ieri sera ma il ritardo, anzi il rinvio è stato dovuto alle opposizioni che hanno richiesto un ampliamento dei tempi di discussione. In un tweet la presidente dei senatori Raffaella Pina, del Terzo Polo, ha scritto “Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po’ più di tempo per esaminarla”.

Con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un solo astenuto l’aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia al governo di Giorgia Meloni.

L’approvazione della manovra deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 per riuscire ad evitare l’esercizio provvisorio. L’esercizio provvisorio è una fase eccezionale prevista con l’articolo 81 della nostra Costituzione che prevede delle differenze rispetto al normale svolgimento della sessione di bilancio.

Ad esempio uno dei principali effetti dell’esercizio provvisorio è quello di rappresentare e fornire vincoli stringenti alla spesa pubblica. I tempi di approvazione della Manovra sono perciò strettissimi e oggi si decide tutto.

Sono infatti iniziate alle ore 9, di oggi 29 dicembre 2022, le dichiarazioni di voto di fiducia presso il Senato.

Il commento sulla Manovra di Maurizio Gasparri

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, durante un intervista su Tgcom24 ha commentato la manovra, si è definito soddisfatto del provvedimento e di essere riusciti ad ottenere un confronto parlamentare in tempi stretti.

Si è mostrato sicuro che oggi, 29 dicembre 2022, la legge di Bilancio sarà definitivamente approvata e quindi non sarà necessario ricorrere all’esercizio provvisorio.

Il bilancio è stato fortemente condizionato dalla situazione attuale mondiale, inevitabilmente dal conflitto in corso tra Ucraina e Russia, e dai conseguenti aumenti dei costi dell’energia. Due terzi della Manovra sono stati infatti impiegati per contrastare il caro bolletta.

Maurizio Gasparri, rende inoltre noto che dopo l’accordo raggiunto con l’UE il costo del gas subirà un calo, e che sempre insieme all’UE sono state avviate nuove iniziative che dovrebbero portare beneficio anche all’Italia.

Ci tiene poi a precisare che nella manovra sono inoltre presenti alcuni dei provvedimenti fortemente voluti da Forza Italia, tra questi ricorda il taglio del cuneo fiscale che permette di rendere migliore il salario netto dei vari lavoratori sul territorio italiano.

Troviamo poi l’estensione dell’area della flax tax per i lavoratori autonomi. L’aumento delle pensioni minime a 600 euro, nella speranza che si riesca a raggiungere l’obiettivo di portarle a mille euro al mese entro la fine della legislatura. La decontribuzione per l’assunzione di ragazzi giovani e altri emendamenti importanti che porteranno diverse novità sul territorio italiano.