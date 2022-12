Benedetto XVI, le condizioni sono gravi ma stabili

By

Dal Monastero Mater Ecclesiae dove vive con il fido segretario e le suore laiche, fanno sapere che Benedetto XVI è stabile.

Avevano destato preoccupazione le parole del suo successore durante l’udienza di ieri ma nonostante sia in condizioni di salute non buone, il quadro clinico del Papa Emerito non sembra essere peggiorato ulteriormente.

Le condizioni di salute di Benedetto XVI

Da ieri il focus del mondo si è spostato sulle condizioni di salute del Papa Emerito, che dal 2013, anno di abbandono del suo incarico come Pontefice, si è ritirato nel Monastero Mater Ecclesiae per condurre una vita di preghiera, seguendo sempre le vicende del nuovo Papa.

Suo grande amico, Francesco si reca spesso in visita al predecessore ma al termine dell’ultima udienza di ieri mattina, ha speso delle parole per Ratzinger che molti hanno interpretato come un segnale preoccupante che parlava di una prossima morte di quest’ultimo.

“pregate per papa benedetto, è molto malato”

così ha chiesto Francesco ai tantissimi fedeli e a coloro che seguivano l’udienza da casa, recandosi poi in visita nel Monastero dove il Papa Emerito si è ritirato anni fa e dove vive seguito dal fido assistente Georg Gaenswein e da alcune suore laiche.

In questi ultimi giorni di peggioramento delle condizioni di salute, al monastero si è visto giorno e notte uno dei frati del servizio sanitario vaticano che in realtà assiste Benedetto XVI da molti anni.

Quali sono dunque le vere condizioni di Ratzinger? Le sue condizioni si sarebbero aggravate già a Natale, quando aveva accusato problemi respiratori ma poi la situazione si è stabilizzata, tanto che il segretario Gaenswein si era allontanato per alcuni giorni per visitare i familiari in occasione delle feste.

Grave ma stabile

Secondo il biografo ufficiale dell’ex pontefice, Peter Seewald, egli soffrirebbe di eripsela, un’infezione acuta della pelle causata da un batterio, la quale interessa principalmente i vasi linfatici. Questa forma di cellulite superficiale causa arrossamenti e dolori, rendendo difficile esprimersi.

Da diverso tempo sembra che non parli più proprio per la difficoltà ad articolare suoni, portata dalla malattia ma anche da una compromissione delle corde vocali.

Di certo contribuisce anche l’avanzare dell’età ma la malattia si è fatta aggressiva dopo la perdita del fratello Georg. Oggi però alcune fonti del Monastero hanno riferito che nonostante la gravità del quadro clinico, il Papa Emerito è stabile e continuamente sotto monitoraggio medico, che proseguirà anche nelle prossime ore.

Un fisico provato dall’età, 95 anni compiuti lo scorso 16 aprile, seduto su una poltrona con il classico abito bianco, questa l’ultima immagine ufficiale di Joseph Ratzinger.

Risale a inizio dicembre, quando ha ricevuto i vincitori del premio intitolato a suo nome, due studiosi di teologia. Il riconoscimento viene conferito proprio a chi studia teologia, ovvero lo studio della divinità di cui anche lui da sempre è stato appassionato.

Le foto di quel giorno lo immortalano debole e provato, insieme all’inseparabile assistente e al presidente della Fondazione che ha ideato il Premio, nonché ovviamente accanto ai vincitori Michel Fédou e Joseph Weiler.

Non si hanno avuto più notizie fino alle parole di Francesco, giunte un giorno dopo il rientro frettoloso di Gaenswein per il peggioramento delle condizioni di Ratzinger.

Sicuramente, nel suo incontro di ieri, Papa Francesco lo avrà trovato allettato e tutto fa pensare a un quadro critico ma per ora non trapela nulla di più e il Vaticano si limita a comunicare solo una aggravamento dovuto all’età.

“è come una candela che si consuma lentamente”

aveva riferito anni fa Gaenswein.