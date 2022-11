Domani 5 novembre è stata indetta una manifestazione a Roma per incentivare il cessate il fuoco in Ucraina. La protesta si terrà in Piazza della Repubblica.

Il presidente della dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri sarà presente alla manifestazione ed ha invitato tutti i cittadini a parteciparvi, attraverso un post su Facebook. In ogni caso la manifestazione ha già ottenuto moltissime adesioni e dunque Piazza della Repubblica si riempirà di persone che chiedono la pace.

La manifestazione a Roma per il cessate il fuoco in Ucraina

Durante la giornata di domani a Roma si terrà una manifestazione per il cessate il fuoco in Ucraina. Questo sulla base dell’iniziativa emanata da Europe For Peace, la quale ha incentivato una mobilitazione generale per tentare di riportare la pace in Ucraina.

Il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri ha deciso di prender parte alla protesta, invitando tutta la comunità ad essere presente.

Nel post Facebook infatti ha scritto:

“Una manifestazione importante proprio perché sa riconoscere la differenza tra aggressore e aggredito in questa rovinosa e drammatica guerra che sta tempestando l’Europa e il popolo ucraino in questi mesi […]”.

Ha continuato con lo spiegare l’intento di quest’iniziativa, ossia quello di chiedere il cessate il fuoco in Ucraina con lo scopo di riportare la pace; e come auspicio per un futuro migliore.

Specifica che lui, in rappresentanza dell’VIII Municipio ha deciso di partecipare formalmente all’evento, invitando l’intera comunità territoriale.

concludendo il post con la frase:

“Ci vediamo in piazza”.

La manifestazione si terrà dunque sabato 5 novembre alle ore 13.

La situazione in Ucraina

Come tutti sappiamo la guerra in Ucraina da parte dell’esercito russo non accenna a terminare. Al contrario si accentua sempre di più, mettendo non solo in ginocchio un intero paese, ma minacciando gravemente la pace all’interno del continente europeo.

Putin infatti ha più volte minacciato esplicitamente le potenze occidentali, rispetto a possibili ripercussioni derivanti dalla presa di posizione di quest’ultime sul conflitto, Vista essenzialmente come una vera e propria minaccia nei confronti della Russia.

Ancor più grave è il fatto che le minacce provenienti dalla Russia hanno a che fare con la possibilità dello scoppio di una guerra nucleare.

Dunque la comunità internazionale e in particolare alcune organizzazione promotrici della pace stanno dando vita ad una serie d’iniziative volte ad esprimere il dissenso nei confronti della guerra. Purtroppo la situazione è troppo complessa e imprevedibile, dunque non si posso fare pronostici su quando e come terminerà questa terribile guerra.