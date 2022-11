Bicchiere pieno di sale in congelatore: perché dovresti lasciarlo una notte intera

Per prenderci cura della nostra casa e far sì che tutto funzioni a dovere, ci sono delle procedure dalle quali, purtroppo, non possiamo sottrarci. Sbrinare il congelatore è una di esse. Togliere dal freezer l’eccesso di ghiaccio in genere richiede tempo, pazienza e fatica; con il trucchetto del sale in congelatore, però, tale azione si rivelerà un gioco da ragazzi.

L’estate, oramai, è solo un lontano ricordo, e presto, a causa delle temperature invernali, ci ritroveremo a trascorrere molto più tempo in casa. Questo vuol dire più relax e più momenti trascorsi con la propria famiglia, certo, ma anche più occasioni per dedicarsi a quelle faccende domestiche che, per un motivo o per l’altro, spesso siamo soliti rimandare.

Occuparsi della manutenzione dei nostri elettrodomestici è, senza dubbio, una di esse e, più nello specifico, possiamo prendere come esempio la pulizia del congelatore. A meno che non disponiamo di un apparecchio di ultima generazione con sbrinamento automatico, infatti, il freezer richiede un’accurata pulizia.

L’accumulo di ghiaccio che si forma all’interno di esso, infatti, impedisce al nostro elettrodomestico di funzionare correttamente e, inoltre, contribuisce all’aumento del consumo di corrente elettrica. Come fare, dunque, per sbrinare il congelatore in maniera ottimale senza impiegare troppo tempo e troppe energie? La risposta risiede in un ingrediente che tutti, nessuno escluso, conservano nella propria cucina: il sale.

Sbrinare il freezer con il sale

Sì, è vero, sbrinare il freezer non è di certo una delle nostre attività preferite! Per fortuna, gli elettrodomestici di ultima generazione hanno sviluppato un sistema per il quale è possibile evitare questa noiosa e faticosa procedura, ma non tutti ne posseggono uno.

Nelle case di alcuni di noi, infatti, sono ancora presenti congelatori standard che, per funzionare correttamente e restare puliti, richiedono un intervento manuale.

Per rendere meno faticosa e noiosa la pulizia del congelatore accorrono in nostro aiuto i rimedi casalinghi i quali, con semplici consigli di facile attuazione, possono rappresentare una grande risorsa. Uno di essi, infatti, si concentra proprio sulla pulizia del freezer ricorrendo all’utilizzo del sale.

Per provare questo metodo non dobbiamo fare altro che spegnere il congelatore e spargere un bicchiere di sale sulla brina e sul ghiaccio che, in seguito, andremo a rimuovere. Lasciamo agire quanto più tempo possibile (non meno di quindici minuti) e, successivamente, procediamo alla pulizia aiutandoci con l’utilizzo di una spatola.

In questo modo, il sale aiuterà il ghiaccio a sciogliersi, in modo da rendere il nostro intervento molto più semplice e rapido.

Rimedi alternativi

Sbrinare il freezer con l’aiuto del sale è, senza dubbio, un metodo molto valido. I più curiosi, però, saranno felici di scoprire che ne esistono anche tanti altri, altrettanto rapidi, semplici ed efficaci. È possibile, per esempio, creare una soluzione formata da parti uguali di aceto bianco e alcool denaturato. Dopodiché, basterà versare il composto in un contenitore spray e spruzzarlo sulle parti del congelatore (spento) che poi si andranno a pulire. Quando il ghiaccio e la brina inizieranno a sciogliersi, basterà rimuovere il tutto con un panno pulito. Questa soluzione può essere creata anche solo con 2/3 di alcool denaturato, con la semplice aggiunta di 1/3 di acqua.

In alternativa, possiamo anche far bollire tre litri d’acqua in una pentola che poi andremo a posizionare su un sottopentola nel congelatore spento.

Dopo aver lasciato agire per circa quindici minuti con la porta chiusa, il vapore inizierà a far sciogliere i residui di ghiaccio; una volta rimossi, il nostro congelatore sarà come nuovo.