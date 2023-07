Maneskin, tutto pronto per il concerto all’Olimpico

Ancora poche ore e questa sera i Maneskin, la band rock italiana nata nella Capitale nel 2016, salirà sul palco dell’Olimpico a riabbracciare i suoi fan romani. Due le date in programma, quella di oggi, 20 luglio e domani sera, giorno 21.

La scaletta del concerto non è stata resa ancora nota ma la città di Roma si prepara sul fronte della viabilità, attivando il protocollo dei grandi eventi con divieti di parcheggio nelle vicinanze dello stadio ma anche aree di sosta dedicate a coloro i quali assisteranno allo spettacolo, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico.

I Maneskin in concerto a Roma

Dopo la prima data di Trieste, lo scorso 16 luglio, presso lo Stadio Nereo Rocco, i Maneskin sia stasera che domani saranno all’Olimpico di Roma, la loro città, dove ebbe inizio il loro successo, in via del Corso.

Il gruppo rock italiano più in voga del momento, nella data di oggi hanno registrato il tutto esaurito. Nonostante i cancelli siano ancora chiusi, tantissimi fan sono accampati in attesa di entrare per potersi accaparrare il posto migliore in zona prato già da ieri sera.

Centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Turchia, dalla Spagna, dalla Polonia, dall’Olanda, Grecia e Belgio. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma si potrà accedere all’Olimpico solamente a partire dalle ore 16 per chi ha acquistato i biglietti prato, mentre dalle ore 18 in poi per coloro i quali hanno acquistato i posti a sedere in tribuna.

Informazioni utili da sapere

Come un grande evento che si rispetti, la città di Roma per la serata di oggi e quella di domani, ha attivato il protocollo dei grandi eventi con divieti di parcheggio nelle vicinanze dello stadio ma anche aree di sosta dedicate a coloro i quali assisteranno allo spettacolo, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico.

Sul sito ufficiale di romamobilita.it., è stato comunicato che nelle ore in cui ci sarà l’afflusso e deflusso di persone che parteciperanno al concerto, ci potrebbero essere delle strade chiuse temporaneamente al traffico.

Inoltre, sono state comunicate le modalità su come raggiungere le arterie della città sia con i tram che con gli autobus. Sono state annunciate anche importanti informazioni per quanto riguarda le corse della metropolitana, sottolineando che giovedì notte le ultime corse dai capolinea partono alle 23,30, mentre il venerdì notte all’1,30.

Roma, quindi, si sta preparando nel migliore dei modi a riabbracciare i Maneskin, figli della città capitolina, i quali porteranno in scaletta i brani di “Rush!”, il terzo album in studio.